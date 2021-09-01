«الشارقة المستدامة» تتبنّى حلول تخزين الطاقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

ستشكّل «مدينة الشارقة المستدامة»؛ وهي أول مجتمع مُستدام بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وتديره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ودايموند ديفلوبرز، أولَ مجتمع في المنطقة يتيح للمقيمين فيه إمكانية الوصول إلى حلول تخزين الطاقة المتجددة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبرم معهد «سي إنستيتيوت» (SEE Institute)؛ ذراع البحث والتطوير في المدينة المستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة هاغر غروب (Hager Group) العالمية المتخصصة في حلول تخزين الطاقة المتجددة.

وتكتسبُ هذه الاتفاقية، التي تعتبر مدينة الشارقة المستدامة المستفيد الأول منها، أهميةً بالغةً في بناء علاقة مستمرة مع الشركة التي يقع مقرها في ألمانيا، وذلك لاختبار وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات في إدارة الطلب وحلول الطاقة.

وتطلع مدينة الشارقة المستدامة إلى أن تتبوأ موقعاً ريادياً ضمن التوجّهات العالمية نحو بيئة نظيفة وأكثر اخضراراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز