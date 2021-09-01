مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أغسطس

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات أغسطس الماضي، وأضافت مكاسب تجاوزت 84.5 مليار درهم، مدعومة بعمليات شراء مؤسسي، استهدفت الأسهم القيادية.وفي أغسطس، حقق سوق دبي المالي، مكاسب تجاوزت 14.331 مليار درهم، فيما بلغت المكاسب في سوق أبوظبي للأوراق المالية 70.2 مليار درهم.

صعود

وتفصيلاً، صعد سوق دبي 5% ليغلق عند 2903 نقاط في ختام تعاملات أغسطس، بدعم الارتفاع الجماعي للقطاعات القيادية، حيث نما «العقار» 6.42%، بدفع «الاتحاد العقارية» 23.67%، و«داماك» 2.44%، و«إعمار العقارية» 5.53%، و«إعمار للتطوير» 5.6%، و«إعمار مولز» 8.42%، و«ديار» 6.9%.

وصعد «البنوك» 3.97% بدعم «دبي الإسلامي» 5.6%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.36%. وارتفع «الاستثمار» 5.61%، مدفوعاً من «دبي المالي»3.67%، و«دبي للاستثمار» 7.02%، مع تراجع «شعاع كابيتال» 8.4%.

وارتفع «التأمين» 2.44%، و«السلع» 0.5%. ونما «النقل» 8.85%؛ لارتفاع «أرامكس» 13%، و«الخليج للملاحة» 7.6%، و«العربية للطيران» 4.4%. وصعد «الخدمات» 6.52%، مقابل انخفاض «الاتصالات» 0.3%.

وتصدر «إعمار العقارية» نشاط تعاملات أغسطس، مستقطباً 936 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 763 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 230 مليوناً، وحقق سهم «أجيليتي» أكبر ارتفاع 39.5%، تلاه «الاتحاد العقارية» 24%، ثم «الاستشارات المالية» 14.6%. وكان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً 10.64%.

ارتفاع

وارتفع سوق أبوظبي 5%، ليغلق على 7684 نقطة في ختام تعاملات أغسطس، بدعم «البنوك» 2.8%؛ لارتفاع «أبوظبي الأول» 2.53%، و«أبوظبي التجاري» 6.9%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.99%.

ونما «الطاقة» 8.7%؛ لصعود «أدنوك للتوزيع» 3.6%، و«دانة غاز» 23.5%، و«طاقة» 0.77%. فيما ارتفع «الاتصالات» 3.2%؛ بدفع «اتصالات» 3.5%، مقابل تراجع «الياه سات» 6.09%. وصعد «الصناعة» 17.5%، و«الاستثمار» 8.2%، بدعم «العالمية القابضة» 10.8%، و«ألفا ظبي» 1.3%، و«الواحة كابيتال» 32.6%، وسط تراجع «إشراق» 4.2%.

وارتفع «العقار» 4.6%، بدفع «الدار» 4.5%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.4%. ونما «السلع» 7.2%. وتصدر «العالمية القابضة» نشاط التداولات الشهرية، جاذباً 6.89 مليارات درهم، تلاه «الدار العقارية» 6.1 مليارات، ثم «أبوظبي الأول» 6 مليارات.

الجلسة الأخيرة

وعلى مستوى الجلسة الأخيرة لأغسطس، صعدت الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث عاود سوق دبي الصعود إلى مستوى 2903 نقاط، مقابل استقرار سوق أبوظبي عند مستوى إغلاقه السابق.

واستقطبت الأسهم 1.97 مليار درهم، منها 1.73 مليار لـ«أبوظبي»، و231 مليوناً لـ«دبي، وجرى تداول 484 مليون سهم، بواقع 217 مليوناً بـ«دبي»، و267 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر تنفيذ 10435 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 0.1% إلى 2903 نقاط، لارتفاع «العقار» 0.77%، بدعم «الاتحاد العقارية» 3.41%، و«إعمار للتطوير» 1.52%، و«إعمار العقارية» 0.71%، و«إعمار مولز» 0.48%، فيما استقر«داماك»، في حين تراجع «ديار» 0.32%.

ونما «الاتصالات» 0.3%، و«التأمين» 0.3%، و«السلع» 0.1%. وتراجع «البنوك» 0.09%، لهبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.36%، بينما صعد «دبي الإسلامي» 0.19%.

ونزل «الاستثمار» 0.22%، بضغط «دبي للاستثمار» 0.54%، و«شعاع كابيتال» 0.14%، وسط نمو «دبي المالي» 0.89%. وهبط «النقل» 0.34% بنزول «أرامكس» 0.98%، واستقر «العربية للطيران»، وصعد «الخليج للملاحة» 9%.

وتراجع «الخدمات» 1.85%.وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 54 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 36.4 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 28 مليوناً، وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع 9.09%، تلاه «الاتحاد العقارية» 3.4%، ثم «دار التكافل» 2.8%، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً 10%.

سوق أبوظبي

واستقر مؤشر سوق أبوظبي عند 7684 نقطة، بدعم مكاسب «الاستثمار» 0.1%؛ لارتفاع «الواحة كابيتال» 4.28%، فيما هبط «إشراق» 0.89%، وسط استقرار «العالمية القابضة» و«ألفا ظبي». وصعد «البنوك» 0.08%، بدفع «أبوظبي التجاري» 0.4%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%، مقابل استقرار «أبوظبي الأول».

وارتفع «العقار» 0.76%، بدعم «رأس الخيمة العقارية» 1.24%، و«الدار» 0.73%، ونما «الطاقة» 0.91%؛ لصعود «دانة غاز» 1.87%، و«طاقة» 0.77%، و«أدنوك للتوزيع» 0.44%.

وهبط «الاتصالات» 0.74%، لنزول «اتصالات» 0.76%، في حين استقر«الياه سات».وتصدّر «أبوظبي الأول» التعاملات، جاذباً 389.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 314 ملايين، ثم «الدار العقارية» 297 مليوناً. وحقق «مخازن زي» أكبر وتيرة صعود 15%، تلاه «إيه إس جي» 14.9%، ثم «إيزي لِس» 14.9%.

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