إلغاء الحدّ الأدنى لعمولة التداول بسوقي دبي وأبوظبي

المصدر: دبي، أبوظبي- البيان

أعلن سوق دبي المالي، أمس، إلغاء الحدّ الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة، اعتباراً من اليوم (1 سبتمبر 2021). تأتي الخطوة ضمن مبادرات السوق لتعزيز مشاركة مستثمري التجزئة، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية.

كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلغاءه الحدّ الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة فيه اعتباراً من أمس (31 أغسطس 2021)؛ لتشجيع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في السوق.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي، إن إلغاء الحدّ الأدنى لعمولة التداول، ينطوي على أهمية كبيرة لمستثمري التجزئة؛ كونه يُسهم في خفض كُلفة الصفقة، وتعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها، وتشجيعه على إبرام أعداد أكبر من الصفقات، ما ينعكس بالإيجاب على أنشطة التداول، ويعود بالنفع على كل الأطراف كافة.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي: «يتيح القرار للمستثمرين الأفراد تداولاً أقل كُلفة، ما يضمن استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات، وبفضل تعزيز السيولة وتوسيع نطاق خدماتنا ومنتجاتنا، سوف يغدو «أبوظبي» سوقاً أكثر جاذبية بلا شك، إذ تدخل المبادرة ضمن استراتيجية (ADX One)، المعلنة مطلع 2021؛ لتعزيز نشاط السوق وزيادة السيولة».

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