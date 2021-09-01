اختتام دورة المسوح الاقتصادية لـ«عجمان للإحصاء»

المصدر: (عجمان - وام)

اختتم مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، أمس، دورة تدريبية في كلية المدينة الجامعية «كوكا»، للباحثين الميدانيين لمشروع المسوح الاقتصادية السنوية للإمارة لعام 2021.

وقالت حصة بن زايد، مدير المشروع: «هدفنا الرئيس هو تدريب الباحثين الميدانين على أحدث تقنيات وآليات جمع البيانات الإحصائية، بما يتلاءم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار «كوفيد 19»».

وأضافت: «تضمنت الدورة محاور مهمة، منها أهداف المسح الاقتصادي السنوي، وآليات توزيع المنشآت الاقتصادية على مختلف القطاعات، والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحديد قيم الإنتاج من الأنشطة الرئيسة والثانوية».

وأكدت حصة أن مشروع المسح السنوي للمنشآت الاقتصادية يعتبر من أهم المشروعات التي ينفذها المركز، كونه يوفر قاعدة بيانات اقتصادية للإمارة تساعد صُناع القرار على اتخاذ القرارات الاقتصادية.

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