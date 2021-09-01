بدء بيع باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة، عن جهوزيتها لانطلاق مبيعات باقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد في الساعة 10 صباحاً من يوم السبت المقبل، 4 سبتمبر 2021، حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لفيرجين ميغاستور للتذاكر.

وتحظى باقات كبار الشخصيات بشعبية كبيرة لدى عشاق القرية العالمية، وكانت السنوات السابقة قد شهدت بيع فئات مختلفة من هذه الباقات في وقت قياسي.

ويسعى عدد كبير من الضيوف للحصول على الباقات، للاستمتاع بمميزاتها شخصياً أو لتقديمها كهدايا للعائلة والأصدقاء، لما توفره من تجارب حصرية وتسهيلات تجعل من زيارتهم إلى القرية العالمية غاية في التميّز.

وتتوفر الباقات في 4 فئات هي الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، حيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات كحد أقصى.

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات المتواجدة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، إضافة إلى بطاقات وجهات ترفيهية التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!®، وحضور العرض الشيّق الجديد والمليء بالإثارة والتحدّي.

كما تضمّ باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم بطاقات موسمية وتذاكر متعددة الدخول إلى إكسبو 2020 دبي، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والامتيازات الحصرية التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس، وكل من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية في دبي.

وتتضمن الباقات الماسية والبلاتينية ميّزات استثنائية وجديدة، بما في ذلك خدمة غسيل السيارات وخدمة الحمّال مع عربة تسوق وخدمة التاكسي في داخل الوجهة، بينما تتيح جميع الباقات أيضاً خدمة حجز الطاولات في مجلس العالم خلال شهر رمضان المبارك.

باقات مخصصة

وسيتم طرح الباقات المخصصة للموسم 26 للبيع حصرياً عن طريق الموقع الإلكتروني: www.tickets.virginmegastore.me/ae. وفي إطار حرصها على راحة العملاء، قامت فيرجين ميغاستور بتحسين خدمات البيع وقائمة الانتظار والطابور الافتراضي، لتسهيل عملية شراء الباقات عبر موقعها.

وتتوفر باقات الموسم 26 بكميات محدودة، مع ميزات فريدة ذات قيمة استثنائية، ومن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعاً للحصول على الباقات من قبل محبي القرية العالمية ووجهاتها المختلفة، فاحرصوا على عدم تفويت الفرصة.

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