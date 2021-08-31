مشروعات مشتركة بقيمة 1 مليار دولار بين «مبادلة» و«كرو هولدينغز»

المصدر: دبي- سيد صالح

أبرمت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» شراكة مع «كرو هولدينغز» الأمريكية الخاصة للاستثمار والتطوير العقاري، لإنشاء مشروعات مشتركة تتضمن منشآت صناعية من الفئة «أ» عبر أسواق رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب بيان صحافي مشترك أصدرته الشركتان.

وأفاد البيان الصحافي بأن المشروعات المشتركة تُقدر قيمتها بنحو 1 مليار دولار، وتسعى للبحث عن فرص للتطوير العقاري التي تستهدف مجموعة من الأسواق الصناعية المؤسسية.

وقال خالد عبد الله القبيصي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في العقارات والبنى التحتية لدى «مبادلة»: «نفخر بالتعاون مع الشركاء الأفضل في فئاتهم، ولا تُعد هذه الشراكة مع «كرو هولدينغز» استثناءً من ذلك.

إن سجل إنجازات «كرو هولدينغز» القوي وتاريخها كمستكشف ومطور عقاري يتكاملان مع طموحاتنا لتنمية انكشافنا الصناعي والاستفادة من النمو المتسارع للطلب على الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة».

وبدوره، قال مايكل ليفي، الرئيس التنفيذي لدى «كرو هولدينغز»: «إنها مشروعات مشتركة مهمة لكلٍ من «كرو هولدينغز» و«مبادلة»، ونحن نتطلع إلى الشراكة مع هذه الشركة الاستثمارية العالمية الرائدة في ظل سعيها لتنمية انكشافها على قطاع الصناعة واستفادتها من النمو طويل الأجل في الطلب على الخدمات اللوجستية.

إننا نواصل تعجيل تواجدنا الرائد على مستوى السوق في قطاع الصناعة بتطوير أو الاستحواذ على منشآت عقارية فائقة الحداثة عبر مجموعة من الاستراتيجيات.

وكنا محظوظين على نحو مدهش بتنمية وتنويع شركائنا الاستثماريين، والذين يتضمنون صناديق استثمار سيادية، صناديق تقاعد حكومية، شركات تأمين استشاريين استثماريين مُسجلين ومنصات لإدارة الاستثمارات».

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