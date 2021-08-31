نيرفانا للسياحة تستحوذ على أسطول من «الإمارات للسيارات -EMC»

المصدر: أبوظبي- البيان

قامت نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية بشراء أسطول من حافلات مرسيدس-بنز الفاخرة من شركة الإمارات للسيارات- EMC، تشمل الصفقة عشر حافلات من الدرجة الأولى مع وسائل راحة فاخرة، وأحدث الملحقات التكنولوجية والتصميم الداخلي المتطور، كما تتمتع الحافلات بأحدث التقنيات لتناسب احتياجات مسافري الرفاهية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت الشركتان رسمياً عن هذه الصفقة المهمة في حفل رسمي أقيم في نيرفانا القابضة- المكاتب الرئيسية في أبوظبي، كاسر الأمواج.

وقال عمر العلي- الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية: «الحافلات الجديدة هي جزء من خطتنا المستمرة لتزويد عملائنا بأعلى مستويات الرفاهية والأمان. نشكر شركة الإمارات للسيارات – EMC لتزويدنا بأسطول من أحدث الطرازات.

كما سيتم استخدام هذه الحافلات في مشاريعنا المستقبلية لكونها تتناسب مع الطلب المتزايد من قبل عملائنا. إن اتفاقيتنا وشراكتنا مع شركة الإمارات للسيارات- EMC مبنية على سنوات عدة من الثقة، حيث قدموا خلالها أسطولاً ضخماً من الحافلات والسيارات».

وقال بلال عز الدين الربعي، المدير العام لـ شركة شركة الإمارات للسيارات – المركبات التجارية، متحدثاً بهذه المناسبة: نحن فخورون بأن حافلاتنا من بين أسطول نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية، كونها واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. كما نتطلع قدماً إلى تعزيز شراكتنا وتعاوننا مع نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية.

وقال أحمد جلاد، مدير مبيعات EMC: «إن حافلات مرسيدس-بنز هي واحدة من أفضل مركبات النقل وأكثرها موثوقية، والتي يمكن استخدامها للسفر، فالأمر كله يتعلق بنقل الناس برفاهية وأمان. وأنا واثق بأن حافلاتنا ستلبي دائماً أهداف نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية وترضي عملاءها، ونتطلع إلى الإعلان عن المزيد من التعاون في المستقبل.

نريد أن يشعر كل فرد يستخدم خدماتنا بأنه مميز، هدفنا هو ترك تجربة لا تُنسى لجميع عملائنا. نحن على ثقة من أن شركة الإمارات للسيارات ستلبي دائماً احتياجاتنا ومتطلباتنا وتزويدنا بأحدث الأساطيل الفاخرة، لتناسب الاحتياجات المتطورة».

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