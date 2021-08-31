«اتصالات» و«أورانج» تنشئان نقطة تبادل بيانات لتطوير الأعمال

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت «اتصالات» عن تعاون مشترك مع «أورانج» لتأسيس نقطة تبادل حزم البيانات بين الشبكات (IPX) لدى مقسم «اتصالات» الذكي للبيانات (SmartHub) في الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في توسعة انتشار ذراع المبيعات بالجملة الدولي لشركة «أورانج» في المنطقة وتلبية الاحتياجات المتزايدة لشبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

ويشكل مقسم تبادل البيانات لدى مركز(SmartHub) من «اتصالات» منصة مستقلة تتيح لمشغلي الهاتف المتحرك تحسين تجارب العملاء في التجوال الدولي للهاتف المتحرك بالإضافة إلى تلبية متطلبات التجوال التجاري لتطبيقات إنترنت الأشياء والتي تستوجب الاتصال بزمن استجابة منخفض.

ويساهم مقسم البيانات الذكية (SmartHub) من «اتصالات» في تعزيز تواجد ذراع المبيعات بالجملة الدولي لشركة «أورانج» في الشرق الأوسط ودعم البنية التحتية للشركة، وتعزيز نقاط وسعات الاتصال، وانتشار الخدمات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف هذا التعاون أيضاً إلى دعم أعمال الشركة التي تقدمها للعملاء الحاليين على الصعيد الدولي واختبار فرص النمو في الأسواق الجديدة من خلال خدمات وحلول الاتصالات المتخصّصة.

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»: «تعتز (اتصالات) بهذه الشراكة مع أورانج وبتأسيس نقطة تبادل البيانات الجديدة في مركز اتصالات الذكي (SmartHub) والذي يُعد منصة مبتكرة وإقليمية تتيح تبادل البيانات والسعات وتعزيز فرص النمو للمشغلين. وخلال الأعوام الماضية، نجحت مراكز البيانات الذكية في اتصالات بأن تحافظ على أداءٍ قوي ومتسق مقدمةً أفضل خدمات الاتصال في المنطقة».

وتشكل نقطة تبادل حزم البيانات في مركز اتصالات (SmartHub) منصة عملية لربط مشغلي خدمات الاتصالات بكل يسر وسلاسة وهي رابع نقاط تبادل البيانات الدولية لمشغلي الهواتف، بعد أمستردام وأشبورن، وسنغافورة وبما يساهم في ملء الفجوة بين سنغافورة-أمستردام، وتعزيز جودة وتنوع الخدمات لمشغلي الاتصالات.

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