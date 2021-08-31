مفاجآت صيف دبي تواصل صفقاتها بتخفيضات تصل إلى 75 %

المصدر: دبي ـ البيان

تواصل الدورة الرابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي إدخال السعادة إلى قلوب المتسوقين في مختلف أنحاء المدينة من خلال 500 علامة تجارية و3500 متجر يقدمون تخفيضات تصل إلى 75 % على تشكيلة واسعة من المنتجات التي يفضلها الجمهور وعشاق التسوق.

وتتوفر صفقات رائعة وعروض ترويجية خاصة في مراكز التسوق بدبي حتى نهاية مفاجآت صيف دبي يوم 4 سبتمبر، لذا يمتلك العملاء وقتاً كافياً للاستمتاع بالعروض الكبرى على العلامات التجارية والمنتجات المفضلة لديهم.

وتسهم مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي كوجهة ممتعة وآمنة ومرحبة بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل العروض المتاحة للمتسوقين الذين يتطلعون إلى شراء أزياء جديدة لجميع أفراد الأسرة أو إضفاء لمسة جمالية على منازلهم وغيرها الكثير.

الأزياء

تقدم مفاجآت صيف دبي لسكان دبي وزوارها عروضاً ترويجية مذهلة على أحدث خطوط وتوجهات الأزياء. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 70 بالمئة في جميع فروع متاجر يو إس بولو أسوسييشن، بالإضافة إلى عدد من المنتجات المختارة التي تتوفر بنصف السعر في متاجر تومي هيلفيغر وتومي باهاما.

ويقدم متجر سبرينغفيلد تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة، كما يمكن للمتسوقين الحصول على قميص بولو 115 درهماً أو قميصين بسعر 180 درهماً أو ثلاثة بسعر 230 درهماً، بالإضافة إلى عدد من العروض الترويجية الأخرى.

وتشمل صفقات مفاجآت صيف دبي في متاجر أوكلي وليفايز، وكالفين كلاين، وبيوند ذا بيتش، ونيو يوركر تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة، كما تقدم متاجر نوتيكا جميع المنتجات بنصف السعر. ومن جهتها تقدم متاجر مونسون ولا مارتينا للمتسوقين تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة، كما تقدم متاجر بيفرلي هيلز بولو كلوب تخفيضات تصل إلى 60 بالمئة.

المفروشات والأدوات المنزلية

يمكن لملاك ومستأجري المنازل تجديد الشقق أو الفلل التي يعيشون بها من خلال تشكيلة رائعة من المفروشات التي تناسب جميع الغرف والأذواق.

حيث تقدم متاجر زارا هوم، وجيه واي إس كيه، وذا ون، وحول الإمارات، والدانوب هوم، والمتحدة للأثاث تخفيضات تصل إلى 70 %، كما يقدم متجر ذا ماتريس ستور تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75 %. ويقدم متجر ناتوزي تخفيضات تصل إلى 75 % في ما يقدم متجر ليكلاند عرض اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً على عدد من المنتجات المختارة.

وتقدم متاجر هوم بوكس تخفيضاً بنسبة 30 بالمئة على منتجات مختارة داخل المتجر، فيما تقدم مؤسسة السالم لتجارة السجاد تخفيضات تبدأ من 50 وحتى 75 بالمئة. وتقدم هومز آر اس تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 70 %، بالإضافة إلى 10 % إضافية على الفاتورة النهائية خلال فترة محدودة.

ملابس ومستلزمات الأطفال

يمكن لأولياء الأمور اختيار ملابس جديدة لأطفالهم عبر مجموعة رائعة من العروض المتوفرة على ملابس الأطفال خلال مفاجآت صيف دبي. حيث يقدم متجر أنجلز تخفيضات تصل إلى 75 %، فيما يقدم متجر كيدز بازل تخفيضات بنسبة 60 بالمئة.

ويمكن للمتسوقين داخل متجر إيبركرومبي كيدز توفير 100 درهم عند شراء منتجات بقيمة 500 درهم فأكثر، ومن جهتها تقدم متاجر كارترز ومونسون تشيلدرين تخفيضات تصل إلى 70 %.

ويمكن لعملاء متاجر سكتشرز كيدز شراء زوجين من أحذية الأطفال مقابل 549 درهماً، بينما تقدم متاجر سمارت بيبي تخفيضات تصل إلى 50 %، بالإضافة إلى قسيمة تسوق بقيمة 50 درهماً مقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها داخل المتجر.

العطور ومستحضرات التجميل

يمكن لمحبي العطور وأدوات الزينة الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة للحصول على منتجاتهم المفضلة خلال مفاجآت صيف دبي. وتقدم متاجر فلورمار تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجاتها، كما تقدم متاجر ماي براند برفيومز تخفيضات تصل إلى 75 %، فيما تقدم متاجر واتسونز عرض اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً على منتجات مختارة، بالإضافة إلى عروض ترويجية أخرى.

وتقدم متاجر العربية للعود تخفيضات بنسبة 50 % على منتجات مختارة، بينما تقدم متاجر عود إليت تخفيضات بنسبة 40 %. وتقدم متاجر إنجلوت تخفيضات تبدأ من 25 حتى 40 %، بينما تقدم متاجر ليال بيوتي تخفيضات تصل إلى 50 %.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).

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