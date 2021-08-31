«كرييتيف زون» و«بلوڤو» توقعان شراكة لحلول استقطاب المواهب

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كرييتيف زون»، أكبر شركة في دبي متخصصة في مجال تأسيس ودعم الشركات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «بلوڤو»، الشركة المتخصصة في توفير أنظمة وحلول استقطاب المواهب المدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات التعلم الآلي الذكية.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى حل المشكلة الشائعة على نطاق واسع والمتمثلة في عدم تطابق الوظائف، خصوصاً داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومن خلال منصة التوظيف المحسّنة والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي (bloovo.com) التابعة لشركة «بلوڤو»، ستصبح «كرييتيف زون»، مجهزة بشكل أفضل لتوفير تطابق أكبر بين المواهب والوظائف في الشركات الناشئة حديثاً.

وتضم منصة التوظيف الرائدة، مجموعة كبيرة من المميزات المبتكرة، بما في ذلك ميزات محسّنة متعلقة بالتوظيف، وتكنولوجيا مطابقة قوية مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات تعزز من تجربة أصحاب الأعمال، بجانب مميزات أخرى تم تصميمها لتسهيل استقطاب المواهب المؤهلة وتوظيفهم بطريقة أكثر سلاسة، وهو ما ينعكس على تحسين جودة المواهب العاملة بالشركات.

وتتضمن بعض الميزات الرئيسية للمنصة الجديدة ما يلي:

• المطابقة الفورية للمتقدمين مع الوظائف الشاغرة بالاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي الذكية.

• إتمام عملية التوظيف بشكل مؤتمت، بدءاً من نشر الوظائف مروراً بعملية تصنيف السير الذاتية وانتهاء باختيار المرشح الأمثل وتوظيفه.

• جدولة وإجراء المقابلات عبر تقنيات الفيديو المحدّثة.

• إنشاء عروض التوظيف بشكل مؤتمت ومتوافق مع طبيعة الوظيفة المُتَقدَّم إليها.

• تتبع مراحل تقديم الطلبات الوظيفية من خلال التواصل افتراضياً مع المرشحين.

• لوحات معلومات مدفوعة بالبيانات تعكس نشاط التوظيف، ووقت التوظيف، ومقاييس التكلفة لكل عملية توظيف، بالإضافة إلى العديد من البيانات والأفكار الأخرى.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال لورنزو جوريس، الرئيس التنفيذي لشركة «كرييتيف زون»: قوة أي شركة وجودة بيئتها تنبع من جودة وقوة الأشخاص الذين يجسدون رؤيتها، وتحالفنا اليوم مع «بلوڤو» يمنح الشركات التي نؤسسها وندعمها، التكنولوجيا المناسبة لاستقطاب أفضل المواهب، والحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق بجانب مساعدة المواهب على اتخاذ القرارات الأنسب لهم في ما يتعلق بمهنهم. ونهدف معاً من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الارتقاء بتقنيات واستراتيجيات استقطاب المواهب لعملائنا من أجل تحقيق رؤيتهم.

من جانبه قال الدكتور أحمد خميس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «بلوڤو»: كنا نعتقد دائماً أنه عندما نوصل المواهب من الباحثين عن عمل، بأصحاب العمل المناسبين فإن الجميع يربح عند هذه النقطة، لكن شراكتنا الجديدة مع «كرييتيف زون»، غيرت هذا المفهوم فمن خلالها أصبحت لدينا القدرة على لعب دور أكبر من خلال تقديم حلولنا لمزيد من الشركات، ومساعدة المواهب من الباحثين عن عمل بالعثور على تطابق حقيقي مع الوظائف التي يسعون لها.

يسعدني أن أؤكد أننا ملتزمون بمواصلة الابتكار، من أجل تطوير آليات وحلول تقنية جديدة من شأنها أن تساعد في الجمع بين أصحاب العمل والمواهب من الباحثين عن عمل، بطرق أكثر واقعية، وتساعد على جعل تجربة المرشحين شخصية أكثر، بجانب تحسين تجربة القائم بالتوظيف والمرشح بشكل عام.

تشتهر «كرييتيف زون»، شركة الاستشارات المتخصصة في تأسيس الشركات والحائزة جوائز عدة في هذا المجال، بباقة فريدة من الحلول المتكاملة والفاعلة، بما يجعلها أكثر من مجرد تأسيس للشركات.

ومنذ تأسيسها سعت الشركة إلى ضم قادة عالميين في مجال التكنولوجيا إلى شبكة شركائهم، وقدمت حلول الأعمال الأكثر تقدماً، وأفضل الممارسات لمجتمع ريادة الأعمال في دبي. ويأتي هذا التعاون مع «بلوڤو» تتويجاً لهذه الشراكات، واستجابة من الشركة للتخفيف من عدم تطابق المهارات خصوصاً داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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