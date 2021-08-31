ميديا روتانا دبي يدعم فريق إدارته لتوسيع خدماته

المصدر: دبي - البيان

كشف فندق ميديا روتانا دبي، عن تعيين زينب عباس مديرة جديدة لخدمات الغرف، حيث ستتولى الإشراف على إدارة محفظته المكوّنة من 537 غرفة وجناحاً، وضمان تقديم تجربة مثالية للضيوف في الفندق الرائد من فئة الخمس نجوم الواقع في منطقة برشا هايتس الحيوية في قلب مدينة دبي.

ولا تُعدّ زينب غريبة على روتانا، فقد بدأت مسيرتها المهنية مع المجموعة منذ عام 2006 بالتدرّب في مكتب الاستقبال في فندق جفينور روتانا من فئة الخمس نجوم وسط العاصمة اللبنانية بيروت، انضمّت بعدها إلى المجموعة كوكيل لخدمات الضيوف، حيث ارتقت من خلاله إلى منصب رئيس فريق مكتب الاستقبال قبل مُغادرتها إلى دبي للانضمام إلى فندقي الغرير ريحان وأرجان كمساعدٍ لمدير مكتب الاستقبال في عام 2015.

خلال فترة عملها مع المجموعة، حقّقت زينب العديد من النجاحات، الأمر الذي أهّلها لحصد الترقيات إلى مناصب مدير مكتب الاستقبال ثم مديرة الغرف في تاورز روتانا دبي، بالإضافة إلى مساعدة الموظفين في أربيل روتانا في العراق، كما كانت عضوّاً فعّالاً في فرق افتتاح فنادق صلالة روتانا في عُمان وروشة أرجان من روتانا في لبنان.

تؤمن زينب بأهمية العمل الجماعي، وتعزو نجاحها، ليس فقط إلى العمل الجاد، ولكن أيضاً إلى التعاون الأخوي الوثيق مع أعضاء فريقها وزملائها في العمل، وتتطلّع قُدماً إلى لعب دور بارز في ترسيخ مكانة وصورة الفندق كمعلم من معالم الرفاهية، وتعزيز تجربة الضيوف في أجواء مثالية آمنة. خلال فترات إجازاتها من العمل، تمارس زينب العديد من الأنشطة الرياضية الصحية وبشكل خاص: اليوجا والبيلاتس والسباحة.

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