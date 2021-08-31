«مدينة الشارقة المستدامة» تتبنّى حلول تخزين الطاقة في المنطقة

المصدر: الشارقة- البيان

ستشكّل «مدينة الشارقة المستدامة»؛ وهي أول مجتمع مُستدام بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وتديره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ودايموند ديفلوبرز، أولَ مجتمع في المنطقة يتيح للمقيمين فيه إمكانية الوصول إلى حلول تخزين الطاقة المتجددة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبرم معهد «سي إنستيتيوت» (SEE Institute)؛ ذراع البحث والتطوير في المدينة المستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة هاغر غروب (Hager Group) العالمية المتخصصة في حلول تخزين الطاقة المتجددة.

وتكتسبُ هذه الاتفاقية، التي تعتبر مدينة الشارقة المستدامة المستفيد الأول منها، أهميةً بالغةً في بناء علاقة مستمرة مع الشركة التي يقع مقرها في ألمانيا، وذلك لاختبار وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات في إدارة الطلب وحلول الطاقة.

وتأتي الشراكة مع مجموعة هاغر غروب متماشيةً مع توجهات العلامة التجارية للمدينة المستدامة التي تدعم الابتكار عبر البرامج التجريبية واختبار النماذج الأولية والمساعدة في توفير حلول شاملة وفعالة تفيد وتعزز نمط الحياة على أرض الواقع.

وتتبنى مدينة الشارقة المستدامة رؤيةً مرنة ودائمة التطور، وهي ملتزمة بتعزيز نقل المعرفة المتعلقة بالاستدامة. وتقدم هاغر غروب حلول طاقة متنوعة؛ مثل بطاريات تخزين الطاقة، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى أنظمة إدارة الطاقة التي تتيح للمستخدمين إمكان التحكم بمصادر الطاقة المتنوعة.

وقال يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: «نحن نضع الابتكار على رأس أولوياتنا، ونستفيد دائماً من التقنيات الذكية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة فيما نتبناه من أهداف الاستدامة.

ولا شك في أن الطاقة المتجددة تُعدّ من بين أكبر العوامل التي تسهم في تحقيق أهداف تحييد انبعاثات الكربون، وسوف تمكننا هذه الشراكة مع مجموعة هاغر غروب من الوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة وأقل استخدام للطاقة في آن معاً.

ونحن في مدينة الشارقة المستدامة فخورون للغاية لكوننا المستفيد الأول من هذه الشراكة التي وقعها معهد»سي إنستيتيوت«التابع لنا، والذي تأسس ليكون مركزاً مهماً للمعرفة».

وقال تورستن هاغر، مدير الاستراتيجية المؤسسية وحلول طاقة المستقبل الدولية في مجموعة هاغر: «إذا أردنا النجاح في بلوغ الأهداف العالمية نحو تحييد الانبعاثات الكربونية وتوفير إمدادات طاقة متجددة مستدامة، فإننا نحتاج بالضرورة إلى دمج أنظمة تخزين الطاقة وإدارتها لنتمكن في التحكم في الأجهزة ومراقبتها».

وأضاف: «نحن على أتمّ الثقة من أن شراكتنا مع مدينة الشارقة المستدامة ستتيح لنا الفرصة للعمل معاً على توفير حلول مبتكرة جديدة ستسهم في تشكيل مستقبل المباني المستدامة».

تتطلع مدينة الشارقة المستدامة إلى أن تتبوأ موقعاً ريادياً ضمن التوجّهات العالمية نحو بيئة نظيفة وأكثر اخضراراً. ويندرج إبرام الشراكات وتبادل المعارف والخبرات ضمن العوامل الأساسية التي تسهم في بلوغ هذا الهدف، إلى جانب تجربة النماذج الأولية واختبار الأفكار الجديدة.

وتُعدّ مذكرة التفاهم مع هاغر غروب مثالاً واحداً فقط من بين أمثلة عديدة على الطرق المتوافرة التي تبني بها المدينة المستدامة علاقاتها في جميع أنحاء العالم من خلال مشروعاتها النوعية، وبالتالي تخلق تأثيرات إيجابية متتابعة للعمل من أجل المناخ وتمكينه من قيادة الطريق نحو نمط الحياة المستدام.

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