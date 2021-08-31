6 تطبيقات إماراتية تحتل صدارة أقوى التكنولوجيات المالية في الشرق الأوسط 2021

المصدر: دبي – البيان

احتلت شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها صدارة قائمة فوربس الشرق الأوسط بواقع 6 تطبيقات وبنسبة 40%، ضمن أقوى 15 تطبيقاً للتكنولوجيا المالية 2021 في المنطقة، والقائمة تسلط الضوء على تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعد العملاء على إجراء المدفوعات وتحويل الأموال والاقتراض والاستثمار عبر الإنترنت. وتم إعداد القائمة بناءً على قيمة المعاملات المالية من خلال التطبيقات في عام 2020، وعدد مرات التنزيل والمستخدمين النشطين، وتاريخ التأسيس. تم استبعاد تطبيقات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك التقليدية وشركات الاتصالات.

تصدر تطبيق المدفوعات الإلكترونية المصري (myFawry) القائمة بأكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل العام الماضي. فيما احتلت منصة التحويلات المصرفية (Al Ansari Exchange Mobile App)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، المركز الثاني بالقائمة، تليها شركة (Al Mulla Exchange) ومقرها الكويت في المرتبة الثالثة. تأسس تطبيق (FinFirst Capital) الكويتي في عام 2020، وهو أحدث تطبيق ينضم إلى القائمة في المركز 14، وأجرى التطبيق نحو 5 آلاف معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار.

تم تنزيل إجمالي التطبيقات المصنفة بالقائمة 9.5 ملايين مرة وتجاوزت قيمة المعاملات التي تمت من خلالها نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2020. ومن إجمالي 15 شركة في القائمة توجد 6 شركات تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لها، تليها مصر بأربع شركات، ثم الكويت بثلاث شركات، في حين توجد شركة واحدة في كل من الأردن والسعودية.

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