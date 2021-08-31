"طلبات الإمارات" تطرح خيار استلام الدفعات الغير نقدية حصراً لجميع البائعين على منصتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "طلبات"، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة في الإمارات، اليوم عن تزويد البائعين لديها بخيار قبول المدفوعات غير النقدية حصراً بهدف التحول الكامل نحو المدفوعات الإلكترونية بالكامل خلال الأعوام المقبلة.

وتنسجم الخطوة مع الرؤية المتمحورة حول تعزيز مكانة الإمارات ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالمية قائمة على المدفوعات غير النقدية، وتهدف إلى تزويد عملاء "طلبات" بمستويات معززة من السلامة ضد مخاطر الإصابة بكوفيد-19 وتسهيل إجراءات الدفع، فضلاً عن تزويد البائعين بالقدرة على تسريع عمليات المطابقة والارتقاء بمستويات الشفافية المالية.

وأعلنت "طلبات" سابقاً عن نمو نسبة الطلبات الإلكترونية لديها بواقع 90% في النصف الأول من عام 2021 بالمقارنة مع نفس الفترة عام 2020، بينما تضاعفت عمليات تنزيل تطبيق الشركة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وأسفر هذا الارتفاع في معدل الطلبات عن زيادة الحاجة إلى التداول النقدي، وتسليط الضوء على ضرورة تحديث البنى الأساسية، مما أدى إلى فرض رسم رمزي للتداولات النقدية، على النحو الذي تعتمده البنوك للمدفوعات الإلكترونية.

وقال السيد جيريمي دوتي، نائب رئيس شركة "طلبات" بدولة الإمارات: "سنعتمد المدفوعات الإلكترونية كعُملة رئيسية لدينا من الآن فصاعداً. وفي حقيقة الأمر، تُشكل المدفوعات غير النقدية الحصة الأكبر من العمليات المُسجلة على منصتنا حالياً. لذا، نود دعم شركائنا الراغبين بالمشاركة في عملية التحول هذه. ومن جانب آخر، سنُواصل تقديم حلول المدفوعات النقدية حسب الطلب كخدمة بينما نُشجع على استخدام وسائل الدفع غير النقدية، لا سيما وأنّ الطابع الرقمي سيكون العلامة المميزة لمستقبل الإمارات".

تجدر الإشارة إلى أنّ اعتماد حلول المدفوعات غير النقدية يشمل العديد من المزايا مثل الراحة والسلامة والشفافية المالية وقابلية التتبع، كما يُسهم في الحد من مخاطر خسارة الأموال النقدية ومن الاعتماد على استخدام الورق، ما يُضفي على الخطوة جانباً بيئياً ينسجم مع رسالة طلبات في مجال الاستدامة. وقد تحوّل الاقتصاد غير النقدي من مُجرد طموح إلى واقع ملموس في عالمنا الحالي نتيجةً لتسارع التطورات التي فرضتها أزمة كوفيد-19.

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