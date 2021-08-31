دبي تسجل أكبر صفقة تبريد في العالم

المصدر: دبي - البيان

تأكيداً لما نشره «البيان الاقتصادي»، الخميس الماضي، رفعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حصتها من سوق تبريد مناطق دبي إلى 79.5 %، عقب صفقتي استحواذ تعدان الأكبر والأضخم من نوعهما على مستوى العالم، أبرمتهما المؤسسة خلال أسبوع واحد، وكانت الأولى على وحدة تبريد مناطق «نخيل»، والثانية أمس، على كامل تبريد مناطق مدينة ميدان، وبذلك، رسخت صدارتها المحلية والعالمية خلال العشر سنوات المقبلة، كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وبحسب «إمباور»، تتضمن أبرز معالم صفقة تبريد مناطق مدينة ميدان، الاستحواذ على محطة التبريد القائمة في المدينة، والبالغة سعتها 45,000 طن، بقيمة 100 مليون درهم، فضلاً عن استثمار 1.6 مليار درهم لبناء 4 محطات متطورة، وشبكة أنابيب لتغطية احتياجات 750 مبنى جاهزاً وقيد الإنشاء في مدينة ميدان، بينما تضمنت أبرز معالم صفقة الاستحواذ على تبريد، مناطق نخيل العقارية، الأسبوع الماضي، إثراء محفظة المؤسسة بـ 17 مشروعاً رئيساً، و19 محطة في مختلف مناطق دبي، و18.000 متعامل جديد، لتصبح «إمباور» بعد الصفقتين، مزوداً لأكثر من 160000 متعامل في مختلف مناطق دبي، وأبرز أحيائها السكنية والتجارية والترفيهية، بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى أكثر من 1.9 مليون طن تبريد، تنتجها وتوزعها عبر 106 محطات تبريد في الوقت الراهن.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن صناعة تبريد المناطق، تمثل حجر أساس في التنمية المستدامة للمدن العصرية، والتنافس في تطوير وتقديم الخدمات المرتبطة بتلك الصناعة للمستخدمين بمعايير عالمية، مسألة مشروعة وصحية، تحرص عليها دبي، سواء بمناخها الاستثماري، أو ببنيتها التشريعية والقانونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز