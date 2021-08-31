647 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 647 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 217 مبايعة، بقيمة 457.98 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 62.47 مليون درهم، و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 395.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 684 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كونها أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة، بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 163.44 مليون درهم، منها 19 رهن أراض بقيمة 92.26 مليون درهم، و48 رهن فلل وشقق بقيمة 71.18 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 26 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 16 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 25.61 مليون درهم.

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