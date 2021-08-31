اقتصادية الشارقة تنجز 19477 رخصة في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، 19477 رخصة صادرة ومجددة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 37% عن الفترة نفسها من 2020، بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، كما نفذت 67826 جولة رقابية في 6 أشهر.

وبلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 13009 خلال النصف الأول، بنمو 40% عن الفترة نفسها من 2020، فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً، بإجمالي 3758 رخصة، بنمو 37 %، وفرع كلباء ثالثاً، بمجموع 1325 رخصة، بنمو 28 %، وجاء فرع خورفكان رابعاً، بإجمالي 1142 رخصة، بنمو 17%، ثم فرع دبا الحصن، بواقع 243 رخصة صادرة ومجددة، وبنمو قدره 25%.

ونفّذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية، 67826 زيارة رقابية خلال النصف الأول، حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة، كما كثفت فروع الدائرة، دورها خلال الفترة الراهنة، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال في الإمارة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص، التي خضعت للتقييم الفني، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة، لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية، والمعمول بها في مناطق الإمارة، 7723 رخصة، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، بنمو 90%.

وأوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة، وبفضل القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الاقتصادي، من خلال العديد من المحفزات الاقتصادية، تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما ظهر جلياً في نتائج نمو الأداء التشغيلي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وأضاف أن إمارة الشارقة، تتميز بتوافر المقومات التنافسية، التي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة، وذلك بسبب التعديلات الأخيرة في قانون الشركات، الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل.

من جانبه، قال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: رغم التحديات الاقتصادية، التي فرضتها الفترة الماضية، إلا أنه منذ يناير لهذا العام تشهد مدن «الشرقية» حراكاً استثمارياً ملحوظاً، حيث إن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المنطقة، كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي، وأضاف: إن مؤشرات الدائرة للفترة من يناير وحتى يونيو توضح أن معدلات إصدار وتجديد رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 37% عن العام الماضي، وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.

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