تباين الأسهم المحلية.. والسيولة 1.88 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، حيث واصل مؤشر سوق أبوظبي، الصعود للجلسة الثانية على التوالي، بدعم أغلبية قطاعاته، ما عدا «التأمين»، فيما تراجع سوق دبي، ليتخلى عن مستوى 2900 نقطة.واستقطبت الأسهم 1.88 مليار درهم، منها 1.62 ملياراً بـ«أبوظبي»، و251 مليوناً بـ«دبي». وجرى تداول 508 ملايين سهم، بواقع 199 مليوناً في «دبي»، ونحو 309 ملايين في «أبوظبي»، عبر تنفيذ 10482 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي 0.04 %، لمستوى 2899 نقطة، لانخفاض «البنوك» 0.27 %، بضغط «دبي الإسلامي» 0.58%. كما تراجع «العقار» 0.22%، لنزول «الاتحاد» 3.93%، و«ديار» 2.2%، و«إعمار للتطوير» 1.01%، و«إعمار العقارية» 0.23%، وهبط «الاستثمار» 0.45%، بتأثير «دبي للاستثمار» 1.07%، و«شعاع كابيتال» 0.7%، كما نزل «التأمين» 0.06%.وصعد «النقل» 1.22 %، بدفع «العربية للطيران» 0.7%، و«أرامكس» 1.75 %، وصعد «الاتصالات» 0.3%، و«السلع» 0.1%، و«الخدمات» 1.97%.

وتصدر «دبي الإسلامي»، التداولات، مستقطباً 64 مليون درهم، تلاه «أمانات» 40 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 31 مليوناً، وحقق «أمانات» أكبر ارتفاع 5.1%، تلاه «الإمارات للمرطبات» 2%، ثم «سلامة للتأمين» 1.8%، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بـ9.8 %.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، بـ0.43%، ليغلق عند 7684 نقطة، بدعم مكاسب «الاستثمار» 0.29%، بدفع «العالمية القابضة» 0.62%. كما صعد «البنوك» 0.27%، بدعم «أبوظبي التجاري» 1.5%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.08 %. وصعد «العقار» 0.5%، لارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.69%، و«الدار» 0.49%. ونما «الاتصالات» 0.73%، لصعود «اتصالات» 0.76%، وارتفع «الطاقة» 0.37%، بدعم «دانة غاز» 0.94%، و«طاقة» 0.78%.

وتصدر «العالمية القابضة» نشاط السوق، جاذباً 304 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 289 مليوناً، ثم «الدار» 263 مليوناً. وحقق «إيزي لِس» أكبر صعود 15%، تلاه «مخازن زي» 14.9%، ثم «بالمز» 14.9%.

إفصاحات

* حصلت «الرمز كوربوريشن» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع؛ لتمديد مهلة شراء 10 % من أسهمها حتى تاريخ 23 أبريل 2022، علماً بأن الشركة اشترت 3.08 % منها للآن.

* تجتمع «دريك آند سكل» غداً؛ لاتخاذ قرارات بالتمرير، بشأن أمور إدارية وتشغيلية.

* اشترى «السلام- البحرين»، 381 ألف سهم (أسهم خزينة) في بورصتي دبي والبحرين، لترتفع إلى 105152399 سهم (4.346 %)، بتاريخ 29 الجاري.

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