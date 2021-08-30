بنوك الإمارات تتصدر خليجياً في نمو الأرباح

المصدر: دبي ـ سيد صالح

سجلت الشركات المُدرَجة في بورصتي دبي وأبوظبي ارتفاعات هائلة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2021، بحسب ما ذكر تقرير لشركة «كامكو انفست» الكويتية للاستثمار في إدارة الأصول، والذي أكد في الوقت نفسه أن بنوك الإمارات تصدرت خليجياً في نمو الأرباح.

وأفاد التقرير بأن الشركات المُدرَجة في بورصة دبي حققت في نهاية الربع الثاني من العام الجاري أرباحاً صافية قيمتها 1.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.5 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، ما يعني أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 29.7%. وفيما يخص الشركات المُدرَجة في بورصة أبوظبي، فقد ارتفع صافي أرباحها عن الربع الأول 2021 إلى 3.8 مليارات دولار، بالمقارنة مع 2.6 مليار دولار عن نفس الفترة من 2020، لتبلغ نسبة الارتفاع السنوي 49%.

وأوضح التقرير أن قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات هي التي قادت هذه الارتفاعات الهائلة في كل من البورصتين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر التقرير أن القطاعين العقاري والمصرفي كان لهما الإسهام الأكبر في ارتفاع أرباح الشركات المُدرَجة في بورصة دبي تحديداً خلال الربع الثاني 2021، حيث سجل القطاع الأول ارتفاعاً سنوياً بنسبة 65.7% في أرباح شركاته، فيما سجل الثاني ارتفاعاً سنوياً نسبته 34.5%.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أرباح الشركات بدبي خلال الربع الثاني من العام الجاري تحقق بصفة أساسية بفعل رفع القيود التي فُرِضَت منذ النصف الأول من العام الماضي على العديد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة بسبب جائحة «كوفيد 19».

وأفاد التقرير بأن بنوك الإمارات تصدرت خليجياً في نمو الأرباح خلال الربع الثاني 2021. وذكر أن بنوك الدولة المُدرجَة في بورصات سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.8 في أرباحها عن الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن 9 من أصل 16 بنكاً إماراتياً مُدرَجَا بالبورصات سجلت زيادة في أرباحها عن الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول.

وكان «بنك أبوظبي الأول» هو أعلى بنوك الدولة من حيث النمو المُطلق في أرباحه الفصلية، حيث سجل أرباحاً قيمتها 783.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع 674 مليون دولار عن الربع الأول. وجاء «بنك أبوظبي التجاري» في المركز الثاني بنسبة نمو في أرباحه الفصلية بلغت 25.1%، فيما حل «بنك دبي الإسلامي» ثالثاً بنسبة نمو بلغت 19.3%.

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