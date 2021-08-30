«أبوظبي الإسلامي» يدشّن خدمة الدردشة الفورية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم، إطلاق خدمة الدردشة الفورية على موقعه الإلكتروني، التي تهدف إلى الإجابة عن استفسارات وأسئلة متعاملي المصرف الحاليين والمستقبليين، حيث توفر الخدمة الجديدة لهم الوصول الفوري لأهم المعلومات حول خدمات ومنتجات المصرف، وستكون الخدمة الجديدة وسيلة تواصل حية، تتيح الإجابة عن استفسارات المتعاملين المتعلقة بالمصرف، وتقدم لهم المساعدة التي يحتاجون إليها بطريقة مريحة وسلسة.

ويمكن لمتعاملي مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال ميزة الدردشة على الموقع الإلكتروني، الحصول بسهولة على معلوماتٍ حول فروع المصرف وأجهزة الصراف الآلي القريبة منهم، ورموز «السويفت كود» وأرقام الحسابات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من حالة الطلبات على أي من المنتجات أو التوجيه إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على المنتجات. ويمكن للعملاء أيضاً التواصل مع ممثلي المصرف، عبر الدردشة للاستفسار حول مواضيع أكثر تعقيداً، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائه وتوفير خدمات مصرفية مريحة ومبسطة.

جهود مستمرة

وقال سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يتماشى إطلاق خدمة الدردشة الفورية على الموقع الإلكتروني للمصرف مع جهودنا المستمرة لتعزيز تجربتنا المصرفية وتوفير حلول أكثر سهولة وبساطة لعملائنا، من أجل تسهيل أدائهم لمهماتهم اليومية، إذ لاحظنا الإقبال الكبير على استخدام ميزة الدردشة منذ إطلاقها، كما نتوقع أن تنال هذه الخدمة المفيدة رضا المتعاملين».

وسجّل الموقع الإلكتروني لـ«أبوظبي الإسلامي» منذ إطلاق الخدمة أكثر من 30 ألف رسالة في 1600 جلسة دردشة بين المستخدمين وممثلي المصرف، وتمت الإجابة عن نحو 80% من الاستفسارات عن طريق ميزة الرد الآلي، بينما قام موظفو المصرف المختصون بالرد على بقية الاستفسارات.

ويستكمل المصرف من خلال إطلاق الخدمة الجديدة ما بدأه عند إطلاق خدمة الدردشة المصرفية عن طريق تطبيق واتسآب، التي دعمها أيضاً عبر توفير ميزات ومهمات رقمية إضافية من خلالها مثل السماح للمتعاملين بالتحقق من رصيدهم، وتحويل الأموال ودفع الفواتير وحجز مواعيد لزيارة فروع المصرف، وذلك من خلال سلسلة بسيطة من الأوامر، واشترك حتى اللحظة 150 ألف متعاملاً في حسابات على برنامج «روبوت الدردشة»، وطرحوا أكثر من 350 ألف استفسار خلال الربع الثاني من 2021.

وتمت الإجابة عن 85% من هذه الاستفسارات دون تدخل بشري، بينما تم توجيه بقية الأسئلة إلى ممثلي خدمة المتعاملين في «أبوظبي الإسلامي» لحل القضايا الأكثر تعقيداً، ما أدى بدوره إلى تخفيض المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال التابع للمصرف بنسبة 20%.

خدمات مبتكرة

وقدم المصرف للمتعاملين على مدار الأشهر الـ18 الماضية ميزات وخدمات مبتكرة عززت من تجاربهم المصرفية المبسطة والمريحة، ومنذ ذلك الحين، شهد المصرف تزايداً في الخدمات الرقمية، بما فيها فتح الحسابات الجارية بنسبة 58% و31% في إجراء التعاملات المالية الشخصية.

ومن ناحية الخدمات المصرفية للأفراد، شهدت بعض الخدمات تزايداً ملحوظاً مثل خدمة التحويل الرقمي للأموال بزيادة قدرها 88% وتحديث ملفات العملاء بنسبة 40%، بينما انخفض السحب النقدي بنسبة 8% وإيداعات الشيكات بنسبة 6%، بعد تنفيذ أكثر من 95% من هذه الخدمات إلكترونياً، وبالتالي تزايد استخدام الدفوعات الرقمية.

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