«دبي التجاري» ينشئ قسماً لتعزيز تجربة متعامليه

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، اليوم، إنشاءه قسماً جديداً لإشراك المتعاملين، بحيث سوف يكون الأخير مسؤولاً عن مشاركة المتعاملين في كافة قطاعات البنك.

كما يقوم القسم بالإشراف على صافي نقاط الترويج، ومقاييس رأي المتعاملين، بالإضافة إلى التعامل مع شكاوى المتعاملين، وتوفير الحلول لها، بما يتماشى مع لوائح البنك المركزي لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤية البنك بأن يكون «أفضل بنك» لمتعامليه، وكجزء من جهوده، لوضع المتعاملين في المرتبة الأولى.

فيما سوف يكون القسم مسؤولاً أيضاً عن ضمان الامتثال للائحة حماية المستهلك، التي صدرت أخيراً عن المصرف المركزي، ما يضمن حماية مصالح المتعاملين عند الحصول على أي منتج أو خدمة مالية.

ويترأس القسم الجديد، عثمان إبراهيم بن هندي، الذي تم تعيينه أخيراً رئيساً تنفيذياً للمتعاملين، مع مسؤولية إضافية، تتمثل في إدارة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك والاتصال المؤسسي.

وبخبرة تفوق 35 عاماً، انضم بن هندي إلى بنك دبي التجاري عام 1999، وعمل في مختلف أقسام المؤسسة، خلال تاريخه المهني الطويل في البنك. كما تولى مناصب قيادية رئيسة في قطاعات البنك المختلفة، من مخاطر الائتمان، والخدمات المصرفية للشركات، وحتى آخر مسؤولياته، كمدير عام للخدمات المصرفية للمؤسسات.

خدمة استثنائية

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسعدنا تعيين عثمان إبراهيم بن هندي في منصب الرئيس التنفيذي للمتعاملين. فلطالما كان التركيز عليهم في البنك. ومع القسم الذي تم تشكيله حديثاً، سوف نركز أكثر على تعزيز تجربة المتعاملين، وتزويدهم بأفضل المنتجات المصرفية، مدعوماً بخدمة متعاملين استثنائية».

مصلحة عُليا

وقال عثمان بن هندي: «في بنك دبي التجاري، تُعد حماية المستهلك على رأس أولوياتنا، حيث عملنا دائماً على مراعاة المصلحة العُليا لمتعاملينا. ويسعدني قبول هذا التحدي الجديد، وتعزيز تجربة المتعاملين بشكل أكبر، بما يتماشى مع اللوائح الجديدة للبنك المركزي لدولة الإمارات».

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