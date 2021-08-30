اقتصادية دبي تستعرض برنامج «زوهو ون» لدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

نظمت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، و«زوهو»، شركة تقنية عالمية تمتلك أكبر مجموعة من المنتجات في هذا المجال، مؤخراً عدداً من ورش العمل حول برنامج «زوهو ون» وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة، يساهم في جعل التكنولوجيا متاحة وبأسعار معقولة لجميع الشركات العاملة في دبي ومساعدتهم في رحلتهم للتحول الرقمي.

يأتي تنظيم ورش العمل في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نوفمبر 2020 بين الطرفين بهدف تعزيز مكانة مدينة دبي كرائدة في مجال الرقمنة ونموذجاً عالمياً في قيادة اقتصاد المعرفة التنافسي.

ولمساعدة أصحاب الرخص من مجتمع الأعمال في اختيار وتنفيذ التطبيقات اللازمة من حزمة «زوهو ون»، قام فريق «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع اقتصادية دبي بتنظيم ورش عمل تدريبية حصرية ومجانية خلال النصف الأول من العام الجاري للشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي، حيث تعرّفوا على كيفية تبني تطبيقات برنامج «زوهو ون» وتنفيذ أتمتة عمليات المبيعات والشؤون المالية والتعاون لتعزيز الإدارة اليومية لأعمالهم.

كما تعرّفوا بشكل خاص إلى كيفية دمج برامجهم وأنظمتهم الحالية مع برنامج إدارة علاقات العملاء من «زوهو».

تحول رقمي

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «تساهم اقتصادية دبي في تشجيع الشركات بجميع أحجامها في رحلتهم للتحول الرقمي وذلك من خلال استخدام برنامج «زوهو ون» الذي يُمكن الشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي الاستفادة من 45 تطبيقاً تساعد على إدارة الأعمال بسلاسة بأسعار معقولة ومجاناً للسنة الأولى. وتُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات من العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع نموها».

وأضاف المهيري: «يأتي تنظيم ورش العمل التوعوية مع شركة «زوهو» في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعزز مكانة دبي في مقدمة التحول الرقمي، حيث تحتضن دبي أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، كما تنفذ مشاريع ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال».

ويعد «زوهو ون» نظام التشغيل للأعمال، وهو موحد ومتكامل وقابل للتعديل أو الدمج أو التمديد. كما يوفر وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكنها سحب المعلومات من مختلف التطبيقات لتقديم رؤى ذكية لأصحاب الأعمال، حيث إنه يتخطى النماذج الإدارية التقليدية، ويساعد على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

وبالإمكان تخصيصه أو تعديله بخيارات خدمية لتناسب احتياجات وأهداف كل عمل، مما يؤدي إلى اختصار الوقت مقابل القيمة وضمان النجاح.

إنجاز

من جانبه، قال حيدر نظام، رئيس «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يعد تعاون «زوهو» مع اقتصادية دبي واحداً من الإنجازات المهمة على مستوى الإمارات، حيث تمكنا من الوصول إلى الشركات بمختلف أحجامها لمساعدتهم في التحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونسعى من خلال ورش العمل إلى التفاعل المباشر مع أصحاب الأعمال بشكل شخصي وفهم تحدياتهم وتدريبهم على استخدام تطبيقاتنا بكفاءة. ونحن نتطلع قدماً للالتقاء وتدريب المزيد منهم من خلال وروش العمل هذه.

ولفت إلى أنه نظراً للاستجابة الإيجابية من قبل الحضور، قام فريق زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتمديد التدريب المجاني حتى نهاية هذا العام.

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