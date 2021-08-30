أراضي عجمان تختتم ورشة «الوسيط المواطن»

المصدر: عجمان - (البيان)

اختتمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ورشة «الوسيط المواطن»، والتي عقدت في مقر الدائرة بمشاركة 33 منتسباً من المواطنين الراغبين في ولوج السوق العقاري وممارسة مهنة الوساطة العقارية وفق المعايير والضوابط المهنية المعتمدة.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن ورشة الوسيط العقاري هي عبارة عن برنامج مهني أساسي موجه للعاملين في القطاع العقاري والشباب الإماراتي الراغب في مزاولة هذه المهنة الحيوية بهدف تنمية مهاراتهم ومعرفتهم بسوق عجمان العقاري، وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بقوانين التداول العقاري والإجراءات المتبعة لمزاولة نشاط الوساطة العقارية ودعمهم كرواد أعمال ومستثمرين، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات تضم بيانات جميع المؤهلين العاملين في القطاع العقاري بإمارة عجمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز