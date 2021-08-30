هوسكفارنا للبناء تدعم فريق إدارتها العليا في دبي للتوسع في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هوسكفارنا للبناء، التابعة لمجموعة هوسكفارنا إ.ب، الشركة العالمية في مجال معدات وآليات التشييد والبناء وقطع الحجر، ومقرها دبي، عن تعيين جيف بينيت مديراً عاماً للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

سيتولى بينيت مسؤولية تطوير وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لتسريع نمو الشركة، ووضع طرق مبتكرة لتعزيز مكانتها ومستقبلها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واكتساب ميزة تنافسية في المنطقة.

يأتي تعيين بينيت، تماشياً مع خطة المجموعة لتحديد أولوياتها في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على وضع وتنفيذ استراتيجيات هادفة لتحقيق النمو والازدهار في الأسواق الناشئة، لاستشراف غد أفضل في عام 2025.

هذا، وتدلّ مؤشرات السوق على أن أكثر من 60 % من أنشطة البناء في العالم، ستتم في الأسواق الناشئة بحلول عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ عن النسبة الحالية، التي تبلغ 35 ٪ فقط. ومن المتوقع أن تنمو صناعة البناء والتشييد من 11,491.42 مليار دولار في عام 2020، إلى 12,526.4 مليار دولار في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9 %. كما يُتوقع أيضاً أن تنمو أكثر لتصل إلى 16,614.18 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب، يبلغ 7 %، ما يشكّل منصة قوية لتحقيق النمو العالمي في هذه الأسواق.

وقال أندريه مينيزيس مدير الأسواق الناشئة ومبيعات وخدمات آليات قطع الحجر في شركة هوسكفارنا للبناء: «نحن سعداء جداً بانضمام جيف بينيت إلى فريقنا الإداري، في خضم مرحلة التوسع والنمو التي تشهدها الشركة. منذ انطلاق مجموعتنا في عام 1689، وهي تسهم في تطوير صناعة مواد البناء والتشييد، ووضع الابتكار في صميم أعمالها، والالتزام بالارتقاء بموظفينا، باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاحنا. وبفضل هذا الفريق القوي، ستتمكن هوسكفارنا للبناء، من تقديم المشورة الاستراتيجية لشركائنا، وتلبية المتطلبات المستقبلية للمنطقة. يجلب جيف معه معرفة متعمّقة وخبرة ضليعة في مجال الصناعة، من شأنها إضفاء القوة والجاهزية على الفريق، وأنا على ثقة تامة بأن نهجه واستراتيجياته، ستمكّن الشركة من تحقيق أعلى مستويات النجاح».

على مدى عقدين من الزمان، شغل بينيت مراكز إدارية رفيعة في شركات مرموقة، مثل أليجيون وإنجرسول راند للتكنولوجيا الأمنية، حيث أشرف على قياس أداء الشركات، وإطلاق المنتجات الاستراتيجية، وتحديد المركزية التنافسية في السوق. وفي منصبه الجديد، سيكون للسيد بينيت دور رئيس في توجيه وقيادة فرق المبيعات والخدمة لاكتساب شراكات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للعملاء، من خلال مساعدتهم على تقليل التكاليف، واتخاذ قرارات أسرع، وتحسين كفاءتهم، خاصة أثناء تنفيذ مشاريع فريدة ومتطلّبة.

ومن جهته، علّق جيف بينيت على دوره الجديد كمدير عام لشركة هوسكفارنا للبناء في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: «هذا حقاً وقت مهم جداً، وفترة حاسمة للشركة، وأنا في غاية السعادة والحماس، لانضمامي لهذا الفريق اللامع. تشكّل الأسواق الناشئة فرصة كبيرة لقطاعنا، ونواصل الالتزام بوعدنا في التركيز على مساعدة العملاء لتحقيق أهدافهم، وتنفيذ الرؤية طويلة الأجل لشركة هوسكفارنا للبناء».

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