800 مشارك من 22 دولة يشاركون في المنتدى العربي للمياه في دبي 21 سبتمبر

المصدر: دبي – البيان

يعمل المجلس العربي للمياه حاليًا على تجهيز الإعدادات النهائية للنسخة الخامسة من المنتدى العربي للمياه في دبي الذي ينظمه برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وبدعم من الجامعة العربية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين، تحت عنوان: «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة»، خلال الفترة من 21 - 23 سبتمبر 2021 بدبي، حيث تمكن النسخة الحالية المشاركين من خلال الحضور الشخصي أو الافتراضي عبر المنصة الإلكترونية للمنتدى.

ويهدف الحدث الذي سيشهد حضور وفود حكومية وممثلين عن القطاع الخاص من 22 دولة عربية، إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها، تحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائي العربي، تقنيات تحلية المياه كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن المائي العربي المستدام، مشاركة وموارد المياه ودورها في تحقيق السلام والتنمية، والإدارة الفعالة للمياه من أجل تحقيق السلام والاستقرار، السياسة والدبلوماسية المائية الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود، وضع القوانين المُنَظِمة وتأسيس الشراكات الفعالة لإدارة وتطوير الموارد المائية المشتركة.

ومن المتوقع أن يستقبل المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 800 مشارك رفيعي المستوى من 22 دولة، ما بين وزراء، ووكلاء وزارات، ومسؤولين حكوميين بارزين، ورجال أعمال، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما ستشهد الفعالية تفاعل أكثر من 50 خبيرًا في مجال تكنولوجيا المياه، والذين سيناقشون قضايا ندرة المياه، والتعاون الدولي عبر الحدود، والتنمية المستدامة عبر أنحاء العالم العربي.

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