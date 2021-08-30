"إمباور" توقع اتفاقية استحواذ وتزويد "مدينة ميدان" بـ 382,000 طن تبريد

المصدر: البيان

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم اتفاقية لتزويد مشروع "مدينة ميدان" بطاقة تبريدية تصل الى 382,000 طن تبريد لتغطي 750 مبنى والاستحواذ على محطة التبريد القائمة بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون درهم.

شهد توقيع الاتفاقية معالي محمد ابراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة ميدان، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور.

ووقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" وعصام كلداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، المطور الرئيسي للمدينة التي تعد من بين أكبر المشاريع الحضرية والتطويرية الضخمة في دبي.

وتقضي اتفاقية التزويد والاستحواذ بقيام "إمباور" بتزويد "مدينة ميدان" بأكملها بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وتلبية احتياجات المشاريع القائمة وقيد التطوير والتي سيبلغ عددها الإجمالي 750 مبنى، وأبرزها مشاريع "ميدان ون" و "ميدان افينيو" و "رويال بيرل" و "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – دستركت 1" و "ميدان هوريزون" و"مجمع الأعمال ميدان ". ويجري في الوقت الراهن تزويد مشاريع "مضمار ميدان" والتي تشمل "ميدان بوت هاوس" و ذا جاليري" وفندق "الميدان" و" ميدان ريسيفنغ بارن" ومبنى "دي اتش ال" وغيرها من خلال المحطة القائمة والتي تبلغ سعتها التبريدية 45,000 طن ويستخدم منها حالياً 25,000 طن. بالإضافة الى ذلك ستقوم إمباور ببناء 4 محطات وشبكة أنابيب لتغطية الطاقة التبريدية المطلوبة عبر استثمارات سيصل إجمالها الى أكثر من 1.6 مليار درهم

وأكدت المؤسسة على أن صفقة التزويد والاستحواذ الجديدة، تمثل رصانة خططها المستقبلية لصناعة التبريد ونقلة نوعية في مسيرة نموها وازدهارها واتساع رقعة خدماتها وزيادة حصتها السوقية لتصل الى 79.5% في دبي والتي ترسخ بقوة تفوقها المحلي والاقليمي والعالمي كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، وتعزز ريادتها في صناعة تبريد المناطق الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن صناعة تبريد المناطق تمثل حجر أساس في التنمية المستدامة للمدن العصرية، والتنافس في تطوير وتقديم الخدمات المرتبطة بتلك الصناعة للمستخدمين بمعايير عالمية مسألة مشروعة وصحية تحرص عليها دبي سواء بمناخها الاستثماري أو ببنيتها التشريعية والقانونية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وأضاف سموه أن مشروع "مدينة ميدان" يعد واحداً من أبرز المشاريع التطويرية الواعدة في الإمارة، وأحد الوجهات السكنية والتجارية والسياحية المميزة فيما تنهض " إمباور" بدور بارز في صناعة تبريد المناطق الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة ميدان، أن الاتفاقية قرار استراتيجي يسمح لميدان بالتركيز على أعمالها الأساسية ويعزز الالتزامها بضمان راحة ورفاهية السكان والسياح والزوار في المدينة كما إنه يعكس ثقة "ميدان" بـ "إمباور" ومقدرتها على تزويد مشاريع المدينة بخدمات تبريد المناطق ذات معايير عالية وعالمية.

من جهته قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة "إمباور" أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة الاقتصاد الاخضر من خلال تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى زيادة القدرة الانتاجية للطاقة النظيفة إلى 75% من مزيج الطاقة بحلول عام 2050 واستراتيجية دبي لإدارة الطلب التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وأيضا زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال زيادة رقعة تبريد المناطق في الإمارة وحماية البيئة والموارد الطبيعية عبر تبني حلول "إمباور" لتبريد المناطق التي تعتمد أفضل الممارسات والتقنيات. وتمكن الاتفاقية كل من طرفيها من النهوض بمهامهما على أكمل وجه، واستحواذ "إمباور" لملف تبريد المناطق يتيح لمؤسسة ميدان تعزيز جهودها لمواصلة تطوير المدينة لتصل إلى هدفها الرئيسي بإنجاز باقي الأيقونات العمرانية والسياحية والترفيهية والسكنية قيد الإنشاء.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" نحن فخورون بالشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مؤسسة متعددة الأنشطة الاستثمارية بثقل مؤسسة مدينة ميدان. موضحاً أن صفقة الاستحواذ على أنظمة تبريد مناطق لـ "مدينة ميدان"، ثمرة حرص وإجتهاد "إمباور" في الإصرار على التميز في تقديم خدمات تبريد المناطق وريادتها في توظيف أحدث الحلول العصرية في مجالات الذكاء الإصطناعي في التشغيل والتصنيع والتوزيع لضمان سعادة المتعاملين وحماية الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة من جهة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الهدف الاغلى وهو أن تصبح دبي المدينة الأقل بصمة كربونية عالمياً، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تستهدف بلوغ مخرجات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

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