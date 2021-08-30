«أوراسكوم للإنشاءات» تحقق دخلاً صافياً 23.8 مليون دولار في الربع الثاني

المصدر: دبي- سيد صالح

حققت شركة «أوراسكوم للإنشاءات» دخلاً صافياً قيمته 23.8 مليون دولار عن الرُبع الثاني من 2021، بالمقارنة بـ9.8 ملايين دولار عن الرُبع الثاني من 2020، وبارتفاع نسبته 142.9%، وفقاً لإفصاح صادر عن الشركة اليوم على موقع «ناسداك دبي».

وفي ما يخص الإيرادات التي حققتها الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، فقد بلغت 868.3 مليون دولار، بارتفاع نسبته 9.7% بالمقارنة بإيراداتها عن الربع الثاني من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 49.4 مليون دولار، بارتفاع نسبته 40% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ هامش الربح التشغيلي «هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب» للشركة عن الربع الأول من العام الجاري 5.7%، بالمقارنة بـ4.40% عن الفترة ذاتها من 2020.

وأفادت الشركة في إفصاحها بأن تعافيها في الربع الثاني من العام الجاري تمخض عن تقدم مُطرد في إيراداتها قبل وبعد احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين عن النصف الأول من العام.

وأضافت «أوراسكوم للإنشاءات» إن لديها أعمالاً مُتراكمة في النصف الأول من 2021 بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 8.8% بالمقارنة بالنصف الأول من 2020.

وأفادت الشركة أيضاً بأن صافي دخلها عن النصف الأول من 2021 بلغ 47.7 مليون دولار، بالمقارنة بـ34.8 مليون دولار عن النصف الأول من 2020، وبارتفاع نسبته 37.1%.

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