بورصة رقمية ترشّح دبي لتكون المركز الإقليمي للعملات المشفّرة

المصدر: دبي- بلومبرغ

أكد ستيفن ستونبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتركس غلوبال» (Bittrex Global) بورصة الأصول الرقمية أن دبي في وضع جيد، للاستفادة من سوق العملات المشفرة المتنامية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المنظِّمون بخطوات متقدمة لقبول التقنيات القائمة على «بلوكتشين».

وقال ستونبرغ، إن الإمارات ودبي تقومان بكل الأشياء الصحيحة، وستجذبان الكثير من المبادرات الإقليمية، مُضيفاً: البلاد تشكل مكاناً رائعاً لإعداد مشروع رقمي مميز، أو للقيام بنشاط تبادل العملات المشفرة، مدعومة بكونها ملاذاً ضريبياً أيضاً.

واتخذت دبي، المركز المالي للمنطقة، بالفعل خطوات عدة لتعزيز استخدام «بلوكتشين» داخل المدينة في الأشهر الأخيرة، ويتوقع "ستونبرغ" أن تقوم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط كذلك بتخصيص استثمارات لقطاع «بلوكتشين».

في مايو الماضي، وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لدعم تنظيم وعرض وتداول الأصول المشفَّرة داخل المنطقة الحرة. كما افتتحت المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة بورصة قائمة على «بلوكتشين» لتداول السكر العام الماضي، كما تمَّ طرح صندوق «بتكوين» المدرَج في بورصة «ناسداك» دبي في يونيو، وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وأفاد ستونبرغ بأن دبي ستحقق أداء جيداً في هذا المجال بشكل خيالي من خلال احتضانها للعملات المشفرة، متوقعاً أن يكون لشرطته «بيتركس» حضور واسع في السوق، والمزيد من العملاء في المنطقة.

واعتبر ستونبرغ أن «الكثير من الأموال المؤسسية، التي تذهب إلى بتكوين، وإيثيريوم هي على الأرجح المحرك الحقيقي للسوق».

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