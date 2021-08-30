«سيتي مونيتور»: دبي تمضي قُدُماً على طريق التحول إلى مدينة ذكية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت منصة «سيتي مونيتور» البريطانية، أن دبي تمضي قُدُماً بنجاح في تجربتها التي تهدف إلى التحول إلى مدينة ذكية.

وذكرت المنصة في تقرير أن دبي تواصل تحقيق التقدم على طريق المدينة الذكية بعد الجائحة، موضحاً أنها تتبنى العديد من المبادرات الناجحة ضمن خطتها للتحول إلى مدينة ذكية، مضيفاً أن من أبرز هذه المبادرات مشروع «التوأم الرقمي» الذي تتبناه دبي بهدف تحسين تجربة المستخدمين لمختلف المرافق والخدمات العامة في الإمارة، ومنها خدمات النقل والمواصلات.

وذكرت أن دبي كانت من أوائل المدن على مستوى العالم التي تجاوبت بذكاء مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة فيما يتعلق بمفاهيم العمل وظهور فكرة العمل عن بُعد، وذلك من خلال الإعلان في العام الماضي عن منح تأشيرة إقامة بها للنابهين في مجال التقنية الذين يمارسون أعمالهم اليومية عن بُعد على أرضها، والذين باتوا يُعرَفُون بمصطلح «المُتنقلين الرقميين».

وأضاف أن دبي وهلسنكي وجزيرة «باربادوس» من أوائل الوجهات حول العالم التي اتخذت هذه الخطوة لاستقطاب «المُتنقلين الرقميين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز