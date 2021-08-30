إدراج «الصير مارين» في السوق الثاني بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تم أمس إدراج شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمملوكة بالكامل لـ «العالمية القابضة»، في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ASM)، وكان سعر السهم 15 درهما.

تأسست «الصير مارين» في 2002 وتعتبر من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات البحرية بالمنطقة مع أصول بلغت 3.98 مليارات درهم بنهاية يونيو 2021، ورأس مال مدفوع 1 مليار درهم، وفريق عمل يضم أكثر من 1200 موظف.

وتوفر الشركة خدمات إنشاء اليخوت وتشغيلها وتجديدها وإدارتها للعملاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تولي العقود مع الحكومة ببناء السفن. وتخدم الشركة في الوقت الراهن 60 سفينة للعملاء من القطاع الخاص، و250 سفينة لعملاء القطاع الحكومي.

محطة مهمة

وقال رياض الكندي، رئيس مجلس إدارة «الصير مارين»: يشكّل الإدراج محطة مهمة تدعم توجهنا الاستراتيجي الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي «الصير مارين» لتلبية الطلب المستمر في الأسواق الناشئة على مصادر أنظف لحرق الوقود والحاجة إلى وجود بنية تحتية أوسع نطاقاً، حيث يشكل ذلك فرصة هائلة للنمو على المدى الطويل ويسهم في توسيع أعمالنا في هذا المجال بسرعة كبيرة.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرنا أن تنضم «الصير مارين» إلى قائمة شركات النمو المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يسهم ذلك بلا شك في تعزيز تنوعنا.

وقد شهد السوق هذا العام زيادة كبيرة في السيولة، حيث تجاوزت القيمة السوقية المجمعة لمنصتي السوق الرئيسي والسوق الثاني عتبة التريليون درهم. ويتمتع السوق بالمؤهلات الكافية لاجتذاب المزيد من الإدراجات.

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