الأسهم خضراء وسط شراء أجنبي على العقار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 30.7 ملياراً، منها 15 ملياراً قيمة إدراج أسهم «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» في السوق الثانية بأبوظبي، لترتفع القيمة السوقية للأسواق، قرب 1.8 تريليون درهم، في وقت اتجه الأجانب نحو الشراء، وزيادة المراكز في بعض الأسهم القيادية بقطاع العقار والاستثمار والطاقة، أمام جني أرباح محدود على البنوك.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.04 %، أو ما يعادل 1.19 نقطة، ليغلق عند 2901.21 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.36 %، توازي 27.13 نقطة، ليصل إلى 7652.14 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والطاقة والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.64 مليار درهم، موزعة بواقع 1.49 مليار في أبوظبي، و148.2 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 398.2 مليون سهم، منها 242.7 مليون سهم في أبوظبي، و155.4 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 7850 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 0.43 %، مع نمو «إعمار العقارية» 0.97 %، و«الاتحاد» 1.33 %، فيما استقر «داماك» و«ديار»، وانخفض «إعمار مولز» 0.49 %، و«إعمار للتطوير» 1.01 %، وزاد قطاع الاستثمار 0.19 %، بعد نمو «سوق دبي المالي» 0.92 %، و«شعاع» 0.14 %، واستقرار «دبي للاستثمار».

وصعد قطاع النقل 0.17 %، مدعوماً بارتفاع «أرامكس» 1.53 %، و«الخليج للملاحة» 0.35 %، فيما انخفض «العربية للطيران» 1.4 %. ونزل قطاع البنوك 0.15 %، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.39 %، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط، مستقطباً 35.1 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي»، بسيولة 17.9 مليون درهم، ثم «أرامكس» 12.5 مليار درهم. وحقق «تكافل الإمارات»، أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.79 %.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة، ارتفاع قطاع العقار 0.23 %، مع نمو «الدار» 0.24 %، فيما استقر «رأس الخيمة العقارية»، ونما قطاع الاستثمار 1.42 %، بعد ارتفاع «إشراق» 2.08 %، و«ألفا ظبي» 4.89 %، و«الواحة كابيتال» 3.89 %، فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.07 %.

وارتفع قطاع الطاقة 0.87 %، بدعم ارتفاع «دانة غاز» 1.92%، و«أدنوك للتوزيع» 0.22 %. بينما انخفض قطاع الاتصالات 0.59%، بعد هبوط «اتصالات» 0.59 %، و«الياه سات» 0.75%، ونزل قطاع البنوك 0.04 %، مع تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.54%، فيما استقر«أبوظبي الأول».

وتصدر «العالمية القابضة»، النشاط، مستقطباً 284.9 مليون درهم، يليه «الدار»، بسيولة 265.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 253.6 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 176.8 مليون درهم، فيما مال الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بينما في دبي، اتجه الأجانب والعرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 18.23 مليون درهم، فيما مال المواطنون نحو البيع.

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