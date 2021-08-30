100 % حصة «تبريد» في امتياز خدمات مناطق جزيرة المارية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» استحواذها على حصة إضافية بنسبة تبلغ 50% في حق الامتياز الحصري لخدمات تبريد المناطق لأبرز وجهات جزيرة المارية، والذي يمد الوجهات الترفيهية والسكنية والتجارية ووجهات التسوّق والضيافة على الجزيرة بقدرة تبريد تبلغ 80000 طن تبريد.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تستحوذ «تبريد» على حصة صندوق «إم آي بي» لترفع حصتها في الامتياز لتصبح 100% وستواصل «تبريد» عملياتها على جزيرة المارية بموجب حق امتياز حصري يمتد لـ 30 عاماً، والذي تم منحه عام 2014 من قِبل شركة الصوّة سكوير للعقارات وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتطوير والاستثمار العقاري.

وقال المهندس خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «إننا نجحنا في تحويل حق امتياز تبريد المناطق على جزيرة المارية إلى نموذج للكفاءة والموثوقية منذ أن باشرنا إدارته في 2014 بالشراكة مع صندوق «إم آي بي»، واليوم نعلن الاستحواذ عليه بالكامل لتعزيز جهودنا نحو تحقيق المزيد من النمو في أبوظبي».

وتسهم الاتفاقية في تعزير حضور الشركة في قطاع تبريد المناطق بالمنطقة، حيث تعمل «تبريد» على تقديم خدماتها المتميزة لأبرز الوجهات والمشاريع في عدد من دول مجلس التعاون، بما في ذلك جزيرة المارية، أحد أهم مراكز الأعمال في أبوظبي.

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