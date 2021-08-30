أصول صندوق «شيميرا» تتخطى 100 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة «شيميرا كابيتال»، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار وهي شركة مملوكة بالكامل لـ«شيميرا» للاستثمار ومقرها أبوظبي، عن تخطي قيمة الأصول المدارة الـ 100 مليون درهم، خلال يوليو الماضي في الصندوق الاستثماري «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول».

تجسد هذه الخطوة، التي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق الصندوق، الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين، الذين يسعون إلى الاستفادة من الآفاق القوية لاقتصاد الإمارات.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة «شيميرا كابيتال»: هذا النمو السريع دليل على اتجاه المستثمرين المتزايد نحو أدوات الاستثمار المبتكرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، وهو أيضاً انعكاس لبنية المنتج القوية.

من جهته، قال شريف سالم، رئيس قطاع الاستثمار- الأسواق المالية في «شيميرا كابيتال»: رغم أن سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الخليج لا يزال في طور التكوين، إلا أننا متفائلون بنموه في المنطقة، ونحن في «شيميرا كابيتال» نمكّن المستثمرين الأفراد والمؤسسات بأدوات استثمار مبسطة وفعالة ومنخفضة التكلفة.

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