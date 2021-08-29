بنك أم القيوين يعلن عن الفائز الثاني في السحب الترويجي لعطلة الصيف

المصدر: أم القيوين - البيان

أعلن بنك أم القيوين الوطني، عن الفائز الثاني في السحب الترويجي لعطلة الصيف، والذي تم يوم الأحد الموافق 18 أغسطس. وفازت نادية سعيد الفلاسي، إماراتية الجنسية، بمبلغ 25000 درهم بعد المشاركة في العرض الترويجي للبنك. وكان العرض متاحاً لعملاء بنك أم القيوين الجدد والحاليين في جميع فروع بنك أم القيوين الاثني عشر المنتشرة في أرجاء الإمارات.

بدأت حملة «اربح إجازة صيفية لعائلتك مقابل 25000 درهم» في يونيو، وشهدت فوز اثنين من الفائزين بالجائزة الخاصة في يوليو وأغسطس 2021. ودخل عملاء بنك أم القيوين الجدد والحاليين في السحب عن طريق الحصول على قرض شخصي أو زيادة قيمة القرض الشخصي الحالي بأسعار مرنة وتنافسية، أو باستخدام بطاقة الائتمان للمشتريات والسحب النقدي، أو عن طريق التحميل والتسجيل في تطبيق بنك أم القيوين الوطني للهواتف المتحركة.

وكانت كل معاملة تخوّل العملاء الدخول في السحب، ولم تكن هناك حدود لفرص الفوز، وفقاً للشروط والأحكام المطبقة.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: نحن ملتزمون في بنك أم القيوين بمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المصرفية، وقد خلق هذا العرض فرصة ليس فقط للاستفادة من خدمات البنك، ولكن أيضاً للفوز وربح الجوائز. نحن سعداء بالنتيجة ومشاركة الجوائز مع الفائزين المحظوظين لدينا. يسعدنا أيضاً أن نعلن أنه سيكون هناك المزيد من الفرص والأنشطة الترويجية على مدار العام لجميع عملائنا الحاليين والجدد.

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