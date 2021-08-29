1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، وشهدت الدائرة أمس تسجيل 229 مبايعة بقيمة 950.94 مليون درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 524.2 مليون درهم و184 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 426.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 281 مليون درهم في منطقة المرقبات، تلتها مبايعة بقيمة 98 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 154.56 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 50.19 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 104.37 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 30 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 393.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 170 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم.

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