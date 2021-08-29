«ألستوم» تقود تقنيات الهيدروجين في وسائل النقل

المصدر: دبي - البيان

أعربت شركة «ألستوم» عن ثقتها التامة بالنقلة النوعية التي سيحدثها القطار الهيدروجيني في مجال النقل بالسكك الحديدية، فهو يمثل بديلاً اقتصادياً ونظيفاً للديزل في الوقت الذي تمثل فيه البدائل الكهربائية استثماراً ضخماً بالنسبة إلى العملاء، وسوف تلعب تقنيات الهيدروجين وحلوله دوراً شديد الأهمية في عملية الانتقال إلى مستقبل نظيف وأكثر استدامة قادر على تحقيق رؤيةِ الاقتصاد الصديق للبيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة أكبر.

وتعمل ألستوم، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل بالسكك الحديدية والتنقل المستدام، عن كثب مع العديد من هيئات النقل الإقليمية لضمان تطبيق أحدث التقنيات المستدامة لتعزيز صحة ورفاهية وطرق تنقل الأفراد في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار سعيها إلى إتاحة الانتقال العالمي نحو منظومة نقل منخفضة الانبعاثات الكربونية، دشنت ألستوم العديد من حلول التنقل المستدام، بما فيها قطار كوراديا إيلينت Coradia iLint™، الذي يعكس التزام الشركة بتصميم الحلول المبتكرة الصديقة للبيئة وتقديمها، مما يجعل ألستوم الشركة الأولى في العالم التي تطور القطارات الهيدروجينية وتضعها في الخدمة.

كما تتخذ حكومات المنطقة إجراءات واسعة النطاق للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل.

وعلى سبيل المثال، تركز الأجندة الإماراتية الوطنية على تحسين جودة الهواء والحفاظ على الموارد المائية وزيادة الإسهام في توليد الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط تنمية صديقة للبيئة، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021.

وتعبيراً عن التزام دبي بالتحول إلى اقتصاد صديق للبيئة، دشنت شخصيات قيادية في الإمارة مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية؛ المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يهدف إلى إنتاج هيدروجين صديق للبيئة باستخدام الطاقة المتجددة.

وقال ماما سوجوفارا، المدير الإداري لمجموعة ألستوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «نحن، في ألستوم، فخورون بمساهمتنا في الترويج لاستخدام الهيدروجين، ونسعى إلى ترسيخ سُبل استخدامه باعتباره عاملاً استراتيجياً في عملية التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

كما نثق بأهمية الهيدروجين في تمهيد الطريق للتغيير في مجال النقل البري والسكك الحديدية، للاعتماد على منظومة طاقة نظيفة وخالية من الانبعاثات بالمطلق.

وتتمثل الميزة الأساسية لهذه التقنية في كونها عديمة الانبعاثات عند استخدامها لمد قطار بالطاقة، إذ إن الماء هو الناتج الوحيد عن التفاعلات طوال فترة استعمالها طالما يتم إنتاجها باستخدام الطاقة المتجددة.

كما أن السكك الحديدية هي بالأساس أحد أنظف قطاعات مجال النقل؛ وبصفتها شريكاً راسخاً في تطوير قطاع النقل، ستواصل ألستوم تأدية دورها الرئيسي في تحسين الأداء البيئي للسكك الحديدية في جميع أنحاء المنطقة».

وباعتبارها جهة محفزة للابتكارات التي تعزز الحياد الكربوني في قطاع النقل بالسكك الحديدية، تركز ألستوم بشكل رئيسي على حلول التنقل الأكثر استدامة وذكاءً؛ كما تُعد أول شركة في العالم تقدم قطاراً جديداً على مستوى العالم يعتمد على خلايا وقود الهيدروجين والبطاريات والذي كشف الستار عنه في العام 2018.

وأخيراً، أتمت ألستوم عملية الاستحواذ على هليون هيدروجين باور، الشركة الرائدة في تطوير خلايا الوقود عالية الطاقة، والتابعة بالكامل لأريفا للطاقة المتجددة، ما سيزيد من خبرة ألستوم في مجال تقنيات الهيدروجين.

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