مؤتمر «تريمبل» يستعرض آخر تحديثات برنامج «تيكلا 2021»

المصدر: دبي- البيان

استضافت «تريمبل» (Trimble)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الإنشاءات والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: TRMB)، «المؤتمر السنوي لمستخدمي تيكلا 2021» Tekla User Days 2021، فعاليتها السنوية الخاصة التي تستهدف عملاء تكنولوجيا الإنشاءات، وهذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها هذه الفعالية خبراء ومستخدمي «تيكلا» ورواد صناعة الإنشاءات من الهند والشرق الأوسط معاً في منصة افتراضية.

وللسنة الثانية على التوالي يتم استضافة فعالية «المؤتمر السنوي لمستخدمي تيكلا» كونه مؤتمراً افتراضياً، لضمان سلامة وصحة المشاركين من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وتمكّن المشاركون من حضور مؤتمر افتراضي ثلاثي الأبعاد، أتاح لهم حضور جلسات رئيسية قدمها رواد الصناعة، بالإضافة إلى اختيار جلسات التدريب المفضلة لهم، فضلاً عن التواصل مع غيرهم من المشاركين والتحدث مباشرة إلى الخبراء من «تيكلا»، للحصول على إجابات على أي من تساؤلاتهم من خلال نوافذ افتراضية.

وتضمنت الفعالية التي استمرت لثلاثة أيام ورش عمل ومسابقات وعرضاً لدراسات الحالة وجلسات نقاش الطاولة المستديرة، والتي تتيح لمستخدمي البرنامج من خلالها الفرصة، للاطلاع على آخر التحديثات على برنامج «تيكلا 2021»، كما شاركوا بنقاش حول الجوانب المختلفة لصناعة الإنشاءات خلال هذه الجلسات.

وتعقيباً على نجاح الفعالية، قال بول واليت، المدير الإقليمي لـشركة «تريمبل سوليوشنز» في الشرق الأوسط والهند: «كان من الرائع أن نجمع خبراء صناعة الإنشاءات ومستخدمي برنامج «تيكلا» معاً وتزويدهم بمنصة تتيح لهم مشاركة تجاربهم.

كما أتيح لنا شرف اللقاء مع خبراء الصناعة والمستخدمين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط والهند خلال مناقشتهم الأدوات والتقنيات المبتكرة، التي تجعل من عملية إنشاء وتطوير البنية التحتية أكثر كفاءة، وأثبتت الابتكارات الرائدة مثل المركبات والمعدات ذاتية القيادة والروبوتات والواقع المعزز جدارتها كونها وسائل تتيح لشركات الإنشاءات من مختلف الأحجام القدرة على تقديم خدمات ترقى إلى مستوى التوقعات، ونتطلع إلى إشراك مستخدمي «تيكلا» في فعاليات مشابهة حول مستقبل صناعة الإنشاءات وممارساتها المثلى في مختلف أنحاء المنطقة».

وجمعت جلسة نقاش أقيمت تحت عنوان «إنشاءات مترابطة، عالم مترابط» العديد من رواد صناعة الإنشاءات المخضرمين، لمناقشة التحديات التي تواجهها صناعة البنية التحتية للنقل اليوم والتقنيات المتاحة، للتغلب على هذه التحديات، وشارك بول واليت في هذه الجلسة مع ممثلين حكوميين وخبراء في مجال صناعة الإنشاءات، بمن فيهم غابرييل نيفيس، المدير الفني للجسور لدى «تريمبل سوليوشنز»؛ ودانييل لورت، المهندس المدني لقسم الطرق في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات؛ وأوكافتيانو بارايسو، نائب الرئيس المساعد لقسم الإنتاج لدى «سيسترا الدولية لتقنيات الجسور» (SYSTRA International Bridge Technologies)؛ وصوغة السماحي، مهندس مدني في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات؛ وآنوب سينغ، رئيس قسم الجسور لدى (COWI India).

كما ناقش المشاركون في الجلسة أيضاً كيفية دمج التكنولوجيا بفعالية في عمليات إنشاء البنية التحتية لتحقيق المزيد من الكفاءة.

ويعد برنامج «تيكلا ستركتشرز» منتجاً رائداً لشركة «تريمبل للحلول الإنشائية»، حيث تم استخدام هذا البرنامج لتصميم نماذج قابلة للإنشاء لبعض من المباني الأكثر شهرة في العالم، ودمج الابتكارات الرائدة في صناعة الإنشاءات لتلبية احتياجات السوق اليوم.

وتقوم شركة «تريمبل» بتطوير التقنيات والبرمجيات والخدمات لدفع عجلة التحول الرقمي لقطاع الإنشاءات مع تقديم حلول تشمل مختلف جوانب صناعة الهندسة المعمارية والمدنية والإنشاءات، ومن خلال تمكين فرق العمل ضمن قطاع الإنشاءات، تعمل منهجية «تريمبل» الابتكارية على تحسين مستويات التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة وفرق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات والعمليات.

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