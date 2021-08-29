«سوق التنين» يطلق فعاليات «العودة إلى المدارس»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري في العالم للمنتجات الصينية خارج البر الصيني الرئيس، وتديره «نخيل»، أن «سوق العودة إلى المدارس»، يواصل فعالياته يومياً حتى 11 سبتمبر المقبل في «سوق التنين»، من الساعة 2 من بعد الظهر، ولغاية الساعة 10 ليلاً، وهو يتيح المزيد من الوقت أمام الجميع، لشراء مستلزماتهم المدرسية.

ويتميز «سوق التنين»، بعرضه مجموعة واسعة من المنتجات التي تضم فئات مختلفة، وبأسعار معقولة، تلائم جميع المستويات، وتشتمل على الملابس والأثاث المنزلي، وصولاً إلى المعدات والأجهزة الإلكترونية. ومن هذا المنطلق، فإن «سوق التنين» يرحب باستقبال العائلات من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لشراء المستلزمات والأدوات المدرسية، التي تناسب جميع الطلاب من مختلف الأعمار. وبإمكان العائلات في هذه المناسبة، التمتع بدخول أكشاك الألعاب والتسلية، مقابل إنفاق 200 درهم على مشترياتها، مع إمكانية الحصول على فرصة الفوز بجوائز فورية.

كما يتميز «سوق العودة إلى المدارس»، بتنظيم فعاليات تشمل الفنون والحرف اليدوية، التي تجذب الأطفال، وتجعلهم يشاركون في الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، بالإضافة إلى التقاط صور توثّق لحظاتهم السعيدة، مع خلفيات تجعلها ملائمة، تمهيداً لمشاركتها عبر الإنستغرام.

وقال راشد الهرمودي، المدير في «سوق التنين» في هذه المناسبة: «نحن متحمسون للغاية للإعلان عن إطلاق سوق العودة إلى المدارس. ويفتخر سوق التنين بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات بأسعار جذّابة مستوردة من أكثر العلامات التجارية شهرة في الصين، تفسح المجال أمام العملاء لعقد صفقات رائعة. ونأمل في أن يستمتع المستوقون بسوق العودة إلى المدارس هذا العام، ونتمنى لجميع الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، التوفيق لدى عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية».

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