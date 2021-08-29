منتجعات إنتركونتيننتال تحتفل بتميز المرأة الإماراتية بمجال الأعمال والضيافة

المصدر: دبي - البيان

استضافت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية هذا العام جلسة حوارية وتكريمية لرحلة ست نساء إماراتيات بارزات في مختلف المجالات المهنية.

شهد الحدث الذي استمر لمدة ساعتين في هوتيل إنديجو دبي داون تاون يوم أمس، حضور المؤلفة المشاركة روضة المري ذات الشهرة الكبيرة لكتاب UAE 101، ونايلة الخاجة، أول كاتبة ومخرجة ومنتجة أفلام إماراتية، وأحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، وآمنة الهاشمي أول رئيسة شيف إماراتية تفتح مطاعمها الخاصة، وفاطمة علوي، نائب المدير ورئيس مركز عمليات إكسبو وعايدة محمد البوسعيدي، مدير حملات C2C وإدارة التسويق، للسياحة دبي ودار الحوار حول المسارات الوظيفية والفرص والتحديات والخطوات المستقبلية للمرأة الإماراتية خلال السنوات المقبلة.

كما كشفت الجلسة التي احتفلت بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت عنوان «المرأة: طموحات وإلهام لخمسين عام قادم»، عن قصص نجاح ومجازفات وانتصار ملهمة.

وقالت فاطمة علوي، نائب المدير ورئيس مركز عمليات إكسبو «كان من دواعي سروري ومن الخطوات الداعمة لي أن أكون جزءاً من كادر قوي للنساء الإماراتيات المتميزات.

وكان الحوار مثمراً ولم يقتصر فقط على مناقشة المسارات المختلفة التي اتخذناها في مسيرتنا المهنية، وإنما تحدثنا أيضاً عن النقاط المشتركة للعمل الجاد والقدرة على التكيّف والاهتمام بالتفاصيل التي ساعدتنا بأن نصبح بارعات في مجالاتنا. وآمل أن يلهم هذا الحوار الشابات الإماراتيات لينطلقن في رحلة اكتشاف شغفهن وتنمية مسيراتهن المهنية».

قالت عايدة محمد البوسعيدي، مدير حملات C2C وإدارة التسويق، للسياحة دبي: تماشياً مع التزام قيادتنا الحكيمة بتمكين المرأة، حسنت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير نوعية الحياة لمواطناتنا، وتمكين المرأة الإماراتية من جميع طبقات المجتمع لإطلاق إمكاناتها الحقيقية ولعب دور محوري في بناء حقبة جديدة.

الآن، أكثر من أي وقت مضى يمكن للمرء أن يرى إنجازات المرأة الإماراتية في جميع القطاعات، سواء كان ذلك في الشركات، والأعمال التجارية، والبيع بالتجزئة، والفعاليات، والسفر، والسياحة، فضلاً عن تفانيها في تطوير وتعزيز المجتمعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يزال قطاع السياحة لدينا، على وجه الخصوص، يغري النساء الإماراتيات، ويوفر لهن الكثير من الحوافز وفرص العمل، كجزء من الجهود المبذولة لخلق جيل جديد من القوى العاملة في هذه الصناعة.

مع إحداث العالم لتغييرات بعيدة المدى أثناء الانتقال المستمر إلى الوضع الطبيعي الجديد، فإن النساء الإماراتيات العاملات في النظام البيئي السياحي قد قمن أيضاً بثقة في مواجهة التحدي، والاستفادة من احترافيتهن ومواهبهن لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية متعددة الأوجه.

وفي حديثه عن الاجتماع، قال هيثم محمد مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تشرفت باستضافة المحاضرات اللامعات والاستماع إلى إنجازاتهن ورحلاتهن الملهمة.

وتُمثل كل منهن اليوم قدوة لنا جميعاً، ولا سيما النساء الإماراتيات الطموحات اللواتي يرغبن في ترك بصمة في حياتهن المهنية التي يخترنها. ونشجع المزيد من النساء الإماراتيات على استكشاف رحلتهن المهنية في قطاع السياحة والضيافة الذي يمثل جوهر مستقبل دولة الإمارات».

تم الإعلان خلال الحدث عن شراكة جديدة بين هوتيل إنديجو دبي داون تاون ومبادرة زي، وهي منظمة غير ربحية تركز على تعزيز الحفاظ على التراث الثقافي من خلال الأرشفة الرقمية للملابس التاريخية العربية وقصصها. معاً، يدعون جميع مصممي الأزياء لتصميم نسختهم الخاصة من «ثوب» المرأة الإماراتية المعاصرة كجزء من مسابقة.

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