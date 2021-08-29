10 ملايين درهم عقود خدمات أمنية لـ«فارنك» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فارنك» الرائدة في إدارة المرافق الذكية والخضراء بدولة الإمارات، عن نجاحها بتأمين عقود جديدة للخدمات الأمنية تصل قيمتها الإجمالية إلى 10.6 ملايين درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2021 في قطاعات النفط والغاز، والعقارات، والسياحة، والضيافة، والبناء، والتعليم.

وبموجب هذه العقود، تم التعاقد مع شركة فارنك لتوفير 211 حارساً في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الأمنية. وتم توقيع هذه العقود الجديدة، التي تتراوح مدتها من سنة إلى ثلاث سنوات، مع مجموعة شنغهاي للكهرباء، والوحدة للاستثمار، واثنين من فنادق ميلينيوم، ومدرسة رويال جرامر جيلدفورد، ومؤسسة هندسة الماكينات الصينية، ومجتمع البطين، وغيرها.

وتوظف الشركة أحدث التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، ضمن عمليات الخدمات الأمنية.

وقال ماركوس أوبرلين الرئيس التنفيذي لشركة «فارنك»: «إن نجاحنا بالحصول على هذه العقود يؤكد ريادتنا وخبرتنا في مجال توفير الخدمات الأمنية، وفهمنا لاحتياجات ومتطلبات العملاء عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ونحن حريصون على اعتماد مجموعة من التقنيات الحديثة لضمان ريادتنا في هذا المجال، وتعزيز قدرتنا على دعم العملاء الذين يفضلون أعلى مستويات القدرات التكنولوجية للخدمات الأمنية».

وقد استثمرت شركة فارنك أكثر من مليون دولار في مجال البحث والتطوير والمبادرات القائمة على توظيف التكنولوجيا، بما في ذلك الساعة الذكية متعددة الوظائف والحائزة على العديد من الجوائز.

وتعمل الشركة على برمجة هذه الساعة التي تستخدم نظام «أندرويد» وتطويرها لتوفر تقارير ومعلومات حول أوقات الدوام، والتبليغ عن الحوادث، والاتصال بالمرافق الأخرى، وتحديد النطاق الجغرافي، فضلاً عن وظائف الصور والفيديو والمراقبة الصحية. وتتصل جميع الساعات بغرفة القيادة والتحكم التي أطلقتها الشركة أخيراً وتعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتقع في «قرية فاريك»، المركز الجديد لإقامة الموظفين في منطقة جبل علي.

يستخدم مركز التحكم الجيل الخامس من تقنيات الاتصال (5G) وهو مزود بالجيل السادس لاتصال الواي فاي، ما يساعد فارنك على الاستفادة من النطاق الترددي المتزايد، وزمن الانتقال المنخفض للغاية، والأمن المحسّن، لتكون جميع الأصول والمرافق في مختلف المواقع متصلة بالكامل بحيث يمكن مراقبتها وإدارتها مركزياً، ليحصل الحراس على التحديثات في الوقت الحقيقي.

وبهدف تعزيز ريادتها في هذا المجال، عينت شركة «فارنك» أحمد صلاح رئيساً لقطاع الخدمات الأمنية، والذي يتمتع بخبرة غنية تصل لأكثر من 15 عاماً في مدينة أبوظبي، وكان يعمل قبل ذلك في دائرة القضاء العسكري المصري.

وبهذا الصدد قال ماركوس أوبرلين: «يمتلك أحمد صلاح فهماً واسعاً ومتعمقاً للعمليات الأمنية في أبوظبي ودولة الإمارات، ويمثل انضمامه إلينا دفعة قوية لمرحلتنا القادمة من النمو. وقد سبق له العمل في القطاعات الدبلوماسية والحكومية والتعليمية وتجارة التجزئة والتي تعد مجالات رئيسية لخططنا المتواصلة للتوسع».

وسيكون لصلاح دور أساسي في عمليات التدريب وتطوير الأعمال وإدارة المخاطر، وسيعمل بشكل وثيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «فارنك» لضمان التنفيذ السلس لأحدث ابتكارات وتقنيات الخدمات الأمنية.

وبمناسبة انتقاله إلى فارنك، قال أحمد صلاح: «أنا معجب للغاية بالنمو الهائل الذي حققته شركة فارنك في مجال الخدمات الأمنية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ولم تكتف الشركة بتوسيع قسم الأمن لديها بما يقرب من 2000 شخص، ولكنها سجلت أيضاً زيادة كبيرة في عدد العقود الجديدة. وهذا ما يسهم في تطوير الأعمال بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة»، وأضاف: «نحن في وضع مثالي للاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات لدينا وتعزيز مكانتنا الرائدة في هذا المجال».

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