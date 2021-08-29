أبوظبي تستضيف معرض المجوهرات والساعات أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تعود النسخة الثامنة والعشرون من معرض المجوهرات والساعات لتقام في أبوظبي في الفترة بين 26 و30 أكتوبر، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات (أدنيك).

تعقد الفعالية المرموقة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وتشارك فيها 140 علامة تجارية فريدة من مختلف أنحاء العالم لتستعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المميزة. ويذكر أن معرض المجوهرات والساعات يشتهر بعرض قطع مذهلة وفريدة لا توجد عادة في المتاجر، مما يضفي مزيدًا من التميز إلى الفعالية المنتظرة.

يتاح التسجيل مجانًا للزوار الذين يحضرون الفعالية، ليكتشفوا تشكيلة رائعة من المجموعات الحصرية التي تتنوع من القطع العملية إلى القطع الفاخرة والنادرة. ويقدم معرض المجوهرات والساعات في نسخته المقبلة لعشاق الفخامة تشكيلة مبهرة من التصاميم التي يمكنهم الاختيار من بينها.

وقال فراس أبو لطيف، مدير المعرض في معرض المجوهرات والساعات: «بعد توقف المعرض لعام كامل، يسرنا أن نشهد عودة معرض المجوهرات والساعات المحبوب إلى أبوظبي، حيث حرصنا على اختيار أكثر العلامات التجارية تنوعًا من مختلف أرجاء العالم للارتقاء بتجربة زوارنا في التسوق. لطالما كان معرض المجوهرات والساعات المنصة الأرقى للمجوهرات القيّمة والعلامات الفاخرة للساعات، لتتمكن من استعراض ابتكاراتها الفريدة والقطع التي تعرض لأول مرة».

وأضاف: «يشهد هذا العام عودة العلامات التجارية المفضلة للمشترين بالإضافة إلى ظهور العديد من الأسماء الجديدة التي انتقيناها بعناية للمشاركة، فهدفنا هو تقديم مجموعة منوعة من التصاميم التي تناسب أذواق جمهورنا الراقي. وتعرض الفعالية لهذا العام عددًا من القطع التي ستستقطب المهتمين حديثًا بعالم المجوهرات والساعات، فضلًا عن مجموعات تروق للخبراء».

كما يلبي المعرض رغبات المشترين الباحثين عن ابتكارات المصممين الإماراتيين الصاعدين، حيث يقدم معرضًا خاصًا بإبداعات المصممين الإماراتيين وعلاماتهم التجارية في صالة التصاميم الإماراتية بالفعالية. يمكن للزوار الاطلاع على تشكيلة مذهلة من المجوهرات المشغولة بدقة وحرفية والقطع الذهبية المرصعة والتي صممت خصيصًا للعرائس، بالإضافة إلى العديد من المجوهرات ذات الطابع العصري الأنيق التي تعكس إبداع وتقدم دولة الإمارات.

ولمزيد من التنوع في الفعالية، يقدم معرض المجوهرات والساعات كذلك مجموعة واسعة من المصممين ذوي الشهرة العالمية ليتيح للمشترين فرصة التعرف إلى مجموعة مبهرة من التصاميم والطرازات الفريدة وإضافتها إلى مقتنياتهم من المجوهرات والساعات. ومن أبرز ملامح المعرض تواجد كافة المصممين الدوليين في صالة التصاميم العالمية.

ولتشجيع مصممي المجوهرات الصاعدين وتشجيع المواهب والفنون المحلية، يقدم معرض المجوهرات والساعات جوائز الإبداع التي تقام بإشراف المصممة المتميزة عزة القبيسي. ويدعى المشاركون لتقديم تصاميمهم قبل المعرض، ليتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات معرض المجوهرات والساعات.

كما يقدم المعرض الهدايا الرقمية، والتي تشمل عروضًا حصرية يقدمها الرعاة والعارضون ليستفيد منها زوار الفعالية.

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