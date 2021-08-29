32% نمو التجارة بين الإمارات والفلبين خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، أعربت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية عن تفاؤلها بأن هذا الحدث العالمي سيساهم في نمو حجم التجارة بين دولة الإمارات والفلبين، مشيرة إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 قد شهدت نمواً بنسبة 32٪ في حجم التجارة بين البلدين.

وقالت الوزارة، بصفتها الجهة المسؤولة عن جناح الفلبين في إكسبو، إن إجمالي تجارة الفلبين مع دولة الإمارات (صادرات وواردات) قد تجاوزت 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار) من يناير وحتى مايو 2021، حيث بلغ حجم الصادرات 411 مليون درهم (112 مليون دولار) ووصلت الواردات إلى 918 مليون درهم (250 مليون دولار).

وأكدت روسفي جيتوس، الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية والمفوض العام المناوب، أن معرض إكسبو الدولي سيؤثر بشكل إيجابي وكبير على العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والفلبين، مع توقع تدفق الفرص والاستثمارات أثناء وبعد الحدث، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات في القطاعات والصناعات الرئيسية.

خلق فرص عمل

مع مشاركة أكثر من 190 دولة في إكسبو، تسعى الفلبين إلى إبراز ثقافتها وتاريخها العريق لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل جذب الاستثمار الأجنبي إلى الفلبين، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على معدلات التوظيف في البلاد.

وقالت روسفي جيتوس، الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية والمفوض العام المناوب: «من خلال مشاركتها في إكسبو دبي 2020، تسعى الفلبين إلى تعزيز شراكتها التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام في القطاعات الرئيسية.

ومع ضخامة الدعاية العالمية للمعرض، نحن على ثقة من أن مشاركة الفلبين ستسهم في تعزيز النوايا الحسنة الدولية للفلبين، والأهم من ذلك، خلق المزيد من الاهتمام بالفلبين كشريك تجاري تنافسي ومبتكر.

وسيعمل إكسبو 2020 دبي بمثابة محفز للفلبين للدخول إلى الأسواق الناشئة في العالم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي منطقة يزيد عدد سكانها على 3.2 مليارات نسمة، بإجمالي ناتج محلي إجمالي يزيد على 24 تريليون درهم إماراتي».

وأضافت: «بعد إكسبو 2020 دبي، ستؤدي العلاقات التي أنشئت بين الشركات الفلبينية المصدّرة والشركات الأجنبية إلى زيادة زخم الأنشطة الاقتصادية للفلبين. ونحن نتوقع أنه سيكون هناك المزيد من فرص العمل في الفلبين، لا سيما في قطاعات الخدمات مثل السفر والسياحة وتجارة التجزئة والفعاليات والضيافة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يخلق المعرض آلاف الوظائف للفلبينيين في بلادهم، وأن يحفز الفلبينيين المهتمين ببدء أعمالهم الخاصة في دولة الإمارات. يشكل الفلبينيون ثالث أكبر جالية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم جزء من العدد المتزايد من المستثمرين في الدولة.

وقد قامت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية بالإعلان عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الفلبينية في دولة الإمارات. واعتباراً من يونيو 2021، بلغ عدد الشركات الفلبينية في دبي 792 شركة.

زيادة حجم التبادل التجاري

وقالت شارمين مينيون يالونج، الملحق التجاري في مركز التجارة والاستثمار الفلبيني - دبي، إنه على الرغم من التراجع في التعاملات التجارية العالمية العام الماضي، فقد أظهرت العلامات التجارية الفلبينية حضوراً قوياً وراسخاً في الأسواق الرئيسية في دولة الإمارات، مؤكدة أن الفلبين تلعب دوراً نشطاً في علاقاتها التجارية مع دولة الإمارات، حيث بلغت التجارة بين البلدين 2.6 مليار درهم (705.9 ملايين دولار) في عام 2020، منها مليار درهم (278.34 مليون دولار) حجم الصادرات و1.6 مليار درهم (427.52 مليون دولار) حجم الواردات».

وأضافت: «من خلال مشاركتها في إكسبو، تتوقع الفلبين إنشاء المزيد من التعاملات التجارية والصفقات الاستثمارية في مجالات التصدير ليس فقط مع دولة الإمارات، ولكن أيضاً مع الأسواق الأسرع نمواً في العالم للمساهمة في دعم الاقتصاد على التعافي بوتيرة سريعة في فترة ما بعد «كوفيد 19»».

يذكر أن أكبر خمس صادرات من الفلبين إلى دولة الإمارات هي المدخلات أو وحدات الإنتاج (15.30٪)، الموز (8.62٪)، الأناناس (7.67٪)، وحدات التخزين، والمحولات الثابتة (6.13٪).

كما أن أهم الواردات السلعية للفلبين من الإمارات هي الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة (19.4٪) والبيوتان (14.8٪) والبروبان والزيوت البترولية والزيوت المستخرجة من المعادن القارية (5٪) ومجموعات التوليد ذات الاشتعال الانضغاطي (5٪).

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