إيجل هيلز ديار تطرح مشروع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا»

المصدر: المنامة – البيان

أعلنت إيجل هيلز ديار، عن إطلاقها لمشروع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا»، الذي يقدم مفهوماً فريداً للشقق الفندقية ويمثل أحدث إضافة لقائمة مشاريع الشركة ضمن مجتمع مراسي البحرين.

يتميز مشروع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا» بتوفير فرص ميسّرة للاستثمار العقاري، حيث تتم إدارته بشكل سلس وشامل بالنيابة عن المستثمرين، وذلك مع تنسيق إجراءات التأجير والتأثيث وغيرها المزيد، مما يمنحهم تجربة استثمارية مثالية ومتكاملة.

يتم تطوير المشروع بمساحة بناء تبلغ حوالي 33.000 متر مربع، وهو يحتوي على 210 مساحات فندقية بأحجام مختلفة، ويضم استوديوهات، وشقق ذات غرفتين وثلاث غرف نوم. ويتمتع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا» بتصاميم راقية ومرافق عصرية تواكب تطلعات المقيمين وتلبي احتياجاتهم السكنية على أكمل وجه.

ويحظى مشروع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا» بتجهيزات شاملة مع تأثيث داخلي راقي الجودة بجانب العديد من وسائل الراحة، حيث تشمل مقهى في الطابق الأرضي وكذلك صالة ألعاب رياضية مجهزة بأفضل الخدمات. و

يحتوي المبنى أيضاً على منطقة لعب للأطفال، وبركة سباحة للبالغين والأطفال، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للشواء. ويعتبر المشروع أحدث إضافة لمجتمع مراسي البحرين، وهو على بعد خطوات قليلة من مراسي جاليريا، ولذا يمكن الذهاب إليه سيراً على الأقدام، كما أنه يحظى بإطلالة مباشرة على الممشى الشاطئي وحدائق «مراسي هارتس».

وفي حديثها حول المشروع الجديد، صرحت لو بنغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إيجل هيلز قائلة: «يسعدنا جداً إطلاق أحدث مشاريعنا في مراسي البحرين، بالشراكة مع علامة «العنوان للفنادق والمنتجعات».

وقد باشرنا تصميم هذا المشروع ليقدم شققاً فندقية بمفهوم جديد لإضفاء المزيد من التميّز والتنوع إلى محفظة مشاريع إيجل هيلز، حيث نتطلع لمنح العملاء تجربة سكنية مريحة وراقية من فئة خمس نجوم».

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار: يضيف مشروع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا» نوعاً جديداً إلى تشكيلة مشاريع مراسي البحرين، وهو يعد إضافة مميزة في القطاع العقاري المتنامي بمملكة البحرين، حيث سيساهم بتعزيز التنوع في الحلول السكنية مع توفير فرص استثمارية بعوائد مُجزية.

ونهدف عبر هذا المشروع لتقديم شقق فندقية مؤثثة بالكامل ومجهزة بمرافق رحبة مع إطلالات خلابة على البحر. وبالإضافة لذلك، يحظى هذا المشروع بموقع مميز ويتيح سهولة الوصول إلى جميع وجهات التسوق والترفيه في مراسي البحرين، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة المطلة على الواجهة البحرية، والتي تضم عدداً من المطاعم والمقاهي».

ومن جهته، علق إنج جيم هوي، المدير العام لشركة إيجل هيلز ديار بقوله: «نعتز جداً بالإعلان عن هذا المشروع الفريد من نوعه ونطمح من خلاله لتوفير حلول سكنية رائدة، جنباً لجنب مع تعزيز أهداف وأُفق مراسي البحرين.

وسيساهم مشروع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا» تطوير جديد من المنتجات العقارية المصممة للاستخدامات الاستثمارية، والذي من شأنه أن يضفي المزيد من التنوع والشمولية بالسوق العقاري بالمملكة.

تعد «العنوان» مجموعة فندقية متخصصة بأنماط الحياة الفاخرة، وهي تشكل خياراً مثالياً للمسافرين من رجال الأعمال والسياح والمجموعات.

وباعتبارها العلامة الفندقية الأولى التي أطلقتها مجموعة «إعمار» للضيافة والتي تتضمن محفظتها العديد من الممتلكات العقارية الكائنة في مواقع مميزة، ساهمت فنادق ومنتجعات «العنوان» بتقديم هوية جديدة لقطاع خدمات الضيافة العالمية من خلال اعتماد معايير استثنائية جديدة.

من المقرر أن يقدم مشروع «العنوان رزيدنسز، مراسي فيستا» نمطاً جديداً للشقق الفندقية المطلة على شاطئ البحر.

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