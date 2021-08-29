جمارك دبي تدعم المهارات القيادية لمديري التفتيش في مراكزها

المصدر: دبي - البيان

عقد مركز تطوير القيادات الجمركية في جمارك دبي الورشة الافتتاحية لبرنامج القيادات الجمركية في دفعته السادسة، والخاصة بمديري التفتيش الجمركي، وذلك بالتعاون مع جامعة دبي، بحضور كل من الدكتور عبد الله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، ومحمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، ومنتسبي البرنامج، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير وتعزيز المهارات القيادية لمديري التفتيش الجمركي.

وقال الدكتور عبد الله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي: إن برنامج القيادات الجمركية فريد من نوعه يهدف إلى تأهيل الكوادر القيادية المواطنة من أجل دفع مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة التي تندرج في إطار تطبيق الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.

حيث يمزج برنامج قيادات جمارك دبي في دفعته السادسة بين التعلم النظري والعملي ويركز على ثلاثة مساقات وهي إدارة الجمارك المبتكرة ورقمنة إدارة العمليات الجمركية والقيادة الرشيقة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي اهتمام الدائرة بقيادات مؤهلة للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وقادرة على تحقيق المهام الحيوية التي تقوم بها جمارك دبي على صعيد حماية المجتمع وتيسير التجارة.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي إلى حرص الدائرة على تزويد القيادات بكل المهارات والقدرات المتطورة التي تؤهلهم لاستشراف المستقبل ومواكبة الخطط الطموحة لدولة الإمارات عموماً ولإمارة دبي على وجه الخصوص والتي تتوجها مئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى استكمال الإنجازات المحققة على مدار 50 عاماً من عُمر الدولة، حيث نحتفل هذه السنة في عام الخمسين باليوبيل الذهبي للإمارات.

ودعا بو سناد المنتسبين للبرنامج إلى المشاركة النشطة في أعمال الورشة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والإدارية والتي تخدم العمل الجمركي والتطلعات المستقبلية لاستشراف مستقبل جمارك دبي في ظل التحول العالمي الشامل إلى الاقتصاد الرقمي المرتكز على ثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، إن الخطة الاستراتيجية للدائرة تضع من ضمن أهدافها بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفة بكل العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، مشيراً إلى أن مركز تطوير القيادات الجمركية يحرص على تقديم الدعم لمديري التفتيش لإعدادهم بقدرات ومهارات مهنية ذات الكفاءة العالية والقادرة على دفع مسيرة التنمية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تندرج ضمن خطة دبي، وتنسجم مع رؤية الإمارات، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وجعلها قادرة على مواكبة التطورات العالمية الراهنة وتعزيز معرفتهم بالاقتصاد الرقمي، هذا أيضاً بالإضافة إلى دعم التجارة المشروعة عالمياً وتعزيز ترابط سلاسل الإمداد لحماية الاقتصاد وسلامة المجتمع وللمساهمة في إكمال مسيرة قيادتنا الرشيدة التي هدفها في المقام الأول تطوير الثروة البشرية من أجل التقدم والازدهار.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية أن مخرجات البرنامج الذي يمتد 6 أشهر يهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الخمسية للدائرة في بناء تجربة وظيفية استثنائية لموظفيها مما يساهم في رفع مستوى الخدمات التي توفرها الدائرة لعملائها.

وذكر الغفاري تخرج من البرنامج خلال الدورات الخمس الماضية 137 موظفاً في كل المجالات الوظيفية، تدربوا على العديد من المهارات الإدارية والوظيفية التي ساعدتهم في تحسين مستوى أداء أعمالهم وكذلك تطوير الوحدات التي يعملون فيها في جمارك دبي.

وفي ختام الورشة الافتتاحية قدم فريق جامعة دبي عرضاً تفصيلياً عن البرنامج، ومراحل تنفيذه.

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