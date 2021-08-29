138% نمو رخص المواطنات في عجمان بالنصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

أصدرت اقتصادية عجمان 287 رخصة تجارية لسيدات مواطنات عبر برنامج تعزيز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورخصة ريادة لمزاولة النشاط التجاري، حيث بلغت نسبة نمو الرخص خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية 138%.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن المرأة الإماراتية، هي أحد أهم مقومات العمل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهي مصدر بناء الأمة، وصانعة الأجيال، وهي داعمٌ أساسي لاقتصاد الدولة عامة ولإمارة عجمان خصوصاً.

وذكر أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية كل عام، هو تقديرٌ لمكانتها المرموقة التي وصلت إليها اليوم، بعد خمسين عاماً من تأسيس الاتحاد، وإقرار بأهمية دورها الكبير الذي شاركت بفيه في كل المجالات، باعتبارها نصف المجتمع وأساسه، ولوجودها أثرٌ لجميع الإنجازات التي حققتها الدولة، وإن دولة الإمارات منذ نشأتها أولت المرأة الإماراتية اهتماماً خاصاً بها، وهيأت لها كل الظروف ومقومات النجاح والتقدم والريادة لتكونَ شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز