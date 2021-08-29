«وافي سيتي» تطلق مهرجان واندرلاب لمدة 8 أسابيع بجوائز مُميّزة

المصدر: دبي - البيان

تستضيف وافي سيتي، وجهة التسوّق والترفيه والضيافة والتسلية التي تتخذ من دبي مقراً لها، مهرجاناً يجمع بين المرح والأنشطة والألعاب التفاعليّة على مدى ثمانية أسابيع وذلك من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2021.

يتميّز الحدث الذي يحمل اسم «واندرلاب»، بمزيج مثير من العروض التي تجمع بين العلوم والفنون والتكنولوجيا، وهي تَعِدُ بجعل «وافي سيتي» الوجهة المفضلة لدى جميع أفراد العائلة هذا الخريف.

لإضافة المزيد من الإثارة إلى هذا الحدث، سيتخلّله مسابقات مع فائزين بهدايا مميّزة وجائزة كبرى من «وافي سيتي» وشركائها من محلّات البيع بالتجزئة.

ينتشر «واندرلاب» عبر ستّة أقسام موزّعة في جميع أنحاء الموقع، ويجمع بين التحديات التعليميّة والممتعة حيث يمكن للزوار اختبار مهاراتهم ومعرفتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا، أو ببساطة الاستمتاع بالألعاب. وفي هذه المناسبة قالت ستيفاني ألكسندرا شارتييه، رئيسة التسويق المركزي في «وافي للعقارات»: «يشكّل هذا الحدث مفهوماً موّسعاً لـ«مصنع وافي للعلوم» الذي أقيم في العام 2019 ولقي ترحيباً من الأغلبية الساحقة لعملائنا المخلصين وعملائنا الجدد، لذلك قرّرنا إعادة تنظيمه إنّما هذه المرّة على نطاق أكبر وبشكل أفضل».

وأضافت شارتييه إن «واندرلاب» في «وافي سيتي» يهدف إلى منح الزوّار تجربة ترفيهيّة وتعليميّة من خلال الأنشطة التي تمّ تطويرها بالتعاون مع العلماء وخبراء التكنولوجيا وعشّاق الألعاب. وأردفت: «إنّنا نُضيف إلى تجربة التسوّق التي يتمتّع بها زوّارنا مجموعة متنوّعة من الأنشطة المبتكرة والمثيرة التي ستلبي احتياجات الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيّات».

سيكتشف الزوّار من خلال «واندرلاب» مفاهيم مختلفة في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك والأحياء والموسيقى والبيئة والفنون والثقافة وغيرها للاستمتاع بمغامرة شيّقة مليئة بالاكتشاف والإثارة.

يمكن للزوّار اختبار الجاذبية مع «مون جامب» أو القيام ببعض التمارين البدنيّة مثل ركوب الدرّاجة أثناء توليد الطاقة. يمكنهم تعلمّ كيفية ابتكار الصوت واللعب بالأنابيب الموسيقية أو اكتشاف كيفية صنع الرسوم المتحرّكة المفضّلة لديهم مع النشاط المخصّص للرسوم المتحرّكة. ليست هذه سوى بعض العروض والأنشطة التي سيستمتع بها الضيوف عند زيارة «واندرلاب» في «وافي سيتي».

سيكون «واندرلاب» أيضاً جزءاً من عرض الذكرى الثلاثين لإنشاء «وافي سيتي» وسيتخلّل هذه المناسبة احتفال مميّز.

وتمّ افتتاح «وافي سيتي»، وهي وجهة التسوّق والترفيه المُميّزة، في العام 1991 كأحد مراكز التسوق الأولى في دبي. «وافي سيتي» عبارة عن مشروع للاستخدامات المُختلطة يقع في قلب المدينة، وهي تضمّ محلاّت التجزئة والمطاعم والمساكن ومرافق الترفيه والتسلية، و«رافلز دبي»، و«سوفيتل دبي ذا أوبيليسك» الذي تمّ افتتاحه أخيراً. كما تتميّز «وافي سيتي» بمجموعة راقية من الأماكن بما في ذلك سوق خان مرجان ومطاعم وافي وفاروز النادي الرياضي وكليوباتراز المنتجع الصحي. يتبع الطراز المعماري الفريد في مختلف أرجاء الموقع أسلوب مصر القديمة ويتميّز بأعمدة تذكر بالكرنك والأهرامات وصور الفراعنة.

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