«بي أي اكسبرينتال» توسع أعمال تنظيم الفعاليات في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي إطلاق وكالة «بي أي اكسبرينتال» لتنظيم الفعاليات في دولة الإمارات رسمياً، لتركز نشاطها على الإبداع والقدرة على التكيّف بهدف ابتكار نموذج جديد، وتُعتبر فعالية بريك أوت دي إكس بي واحدة من فصول النجاح العديدة التي كتبتها الوكالة منذ افتتاحها التجريبي، لتؤكد أن تفوق الشركات مرهون بامتلاك مقومات التطور والتكيف، وعملت الوكالة منذ ذلك الحين مع إكسبو 2020 ومراس ونخيل وبروكتر آند جامبل والسوق الحرة وغيرها من الشركات والعلامات التجارية بهدف ترك بصمة مؤثرة في قطاع الفعاليات الآمنة على مستوى المنطقة.

كانت «بي أي اكسبرينتال» BE Experiential من أولى الوكالات التي نظّمت فعاليات تراعي إجراءات السلامة الخاصة بـ«كوفيد 19» في الإمارات مع إطلاق فعالية بريك أوت دي إكس بي في العام الماضي بالتعاون مع لوبيتو بريجانت. ونجحت الفعالية التي استمرت يومين بالتعاون مع روڤ للفنادق ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في وضع معايير الفعاليات التي تراعي إجراءات السلامة الخاصة بـ«كوفيد 19» في المنطقة.

وقال دان بولتون، مدير الأعمال المخضرم ومؤسس وكالة «بي أي اكسبرينتال»: «شهد العالم في عام 2020 تغييرات أثّرت على جميع القطاعات، بما فيها قطاع الفعاليات الذي تعرّض لتأثيرٍ مضاعفٍ بسبب إلغاء العديد من الفعاليات والقيود المفروضة وحالة الغموض التي تسببت بها أزمة «كوفيد 19»».

وأضاف دان: «واجهنا كل من شكّك في إمكانية تنظيم الفعاليات في الأوضاع الصحية الراهنة، وهذا أكثر ما شجعنا على إطلاق بريك أوت دي إكس بي، التي أكدت أن أهدافنا واقعية وحقيقية. ونبذل ما بوسعنا لنكون السباقين في توفير تجارب أصيلة واستثنائية».

وأضاف دان: «مع استمرار تطور قطاع الفعاليات، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن إطلاق التجارب والفعاليات الحية يمكن أن يأخذ شكلاً مختلفاً. ونحن متحمسون لأن فريقنا والمبدعين الذين نعمل معهم والعملاء الذين ندعمهم سيتمكنون خلال السنوات المقبلة من تحديد شكل واضح لطرق تنظيم الفعاليات في الوقت الراهن ومستقبلاً».

وتمكّن دان بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجهات المختصة من ابتكار نموذج آمن وعملي لتنظيم الفعاليات من أجل دفع عجلة القطاع من جديد، ويتطلع مع فريقه المختص لإعادة إطلاق القطاع من خلال تنظيم الفعاليات المباشرة بالتزامن مع رفع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي القيود المفروضة على الفعاليات في الإمارة.

واختتم دان حديثه: «نتعاون مع زملائنا لإعادة إنعاش القطاع ودفعه نحو الأمام. ولا نخشى أن نكون السباقين في إزالة الحدود وتجاوز التحديات لمنح القطاع ما يستحقه، إذ تمنحنا الفعاليات شعوراً بالحيوية والسعادة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز