«تبريد» تستحوذ على 50% حصة إضافية في خدمات تبريد المناطق على جزيرة المارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، استحواذها على حصة إضافية بنسبة تبلغ 50% في حق الامتياز الحصري لخدمات تبريد المناطق لأبرز وجهات جزيرة المارية، والذي يمد الوجهات الترفيهية والسكنية والتجارية ووجهات التسوّق والضيافة على الجزيرة بقدرة تبريد تبلغ 80000 طن تبريد.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تستحوذ «تبريد» على حصة صندوق «إم آي بي» لترفع حصتها في الامتياز لتصبح 100%، وستواصل «تبريد» عملياتها على جزيرة المارية بموجب حق امتياز حصري يمتد لـ 30 عاماً، والذي تم منحه عام 2014 من قِبل شركة الصوّة سكوير للعقارات، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتطوير والاستثمار العقاري.

تواصل «تبريد» مسيرتها نحو التوسّع في أهم الأسواق العالمية، حيث تعد الاتفاقية الجديدة رابع صفقة استحواذ رئيسية تنفذها «تبريد» خلال أقل من عامين، وذلك بعد أن استحوذت الشركة على حصة تبلغ 80% من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي، بالإضافة إلى استحواذها على محطات التبريد التابعة لشركة الدار على جزيرة السعديات، وحق امتياز تبريد المناطق في مدينة مصدر في أبوظبي.

وللتعليق على أهمية صفقة الاستحواذ ودورها في تمكين الشركة من تحقيق المزيد من التوسّع في المستقبل، قال المهندس خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «لقد نجحنا في تحويل حق امتياز تبريد المناطق على جزيرة المارية إلى نموذج للكفاءة والموثوقية منذ أن باشرنا إدارته في 2014 بالشراكة مع صندوق «إم آي بي»، واليوم نعلن الاستحواذ عليه بالكامل لتعزيز جهودنا نحو تحقيق المزيد من النمو في أبوظبي».

وأضاف: «أنا فخور بجهود الفرق الفنية وفرق العمليات، والذين نجحوا في توظيف أحدث التقنيات والأساليب التشغيلية للارتقاء بخدمات تبريد المناطق التي نقدّمها ضمن حق الامتياز على جزيرة المارية، وفي باقي شبكتنا في مختلف أنحاء المنطقة. لقد ساهمت جهودهم في رفع مستويات الكفاءة والموثوقية، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون الإجمالية في الدولة، وهذا ما يؤكد أهمية قطاع تبريد المناطق ودوره الحيوي في استراتيجية الطاقة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وستساهم الاتفاقية الجديدة في تعزير حضور الشركة في قطاع تبريد المناطق في المنطقة، حيث تعمل «تبريد» على تقديم خدماتها المتميزة لأبرز الوجهات والمشاريع في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك جزيرة المارية، والتي أصبحت أحد أهم مراكز الأعمال في أبوظبي، حيث تضم الجزيرة مربعة سوق أبوظبي العالمي، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وغاليريا مول، وفندق روزوود أبوظبي، وفندق فور سيزونز.

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