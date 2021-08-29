تمديد تداولات أسواق المال المحلية إلى 5 ساعات يومياً

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

أعلنت الأسواق المالية المحلية اعتزامها تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً، بهدف استقطاب السيولة وزيادة حجم التداولات ونشاط الأسواق، وتوسيع قاعدة المتعاملين.

أعلن سوق دبي المالي اعتزامه تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات اعتباراً من يوم 3 أكتوبرالمقبل، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية، وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وبالتشاور مع كل الأطراف المعنية.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للسوق، إن سوق دبي المالي يمتلك قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة، كما أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على 48.2% من تداولاته.

وقد شهد السوق على مدى السنوات الماضية زيادة متواصلة في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب، لتصل إلى 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية يونيو 2021، كما مثل الأجانب 69% من المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي في النصف الأول من 2021.

ومن جانبه، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية واحدة، على أن يتم افتتاح التداول عند الساعة 10 صباحاً، ويستمر التداول فيه لغاية الساعة 3 ظهراً اعتباراً من 3 أكتوبر، كما قرر كذلك خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50% من أول سبتمبر.

ويعتبر خفض رسوم التداول إلى 0.025% بدلاً من 0.05% الثالث، الذي يقوم به السوق خلال أقل من 3 سنوات، والثاني خلال عام 2021 ويأتي أيضاً قرار تمديد فترة التداول ساعةً إضافية، بعد ما كان يتم إغلاقه سابقاً عند الساعة 2 ظهراً، لمواءمة ساعات التداول في السوق مع العديد من الأسواق العالمية، وتندرج المبادرات ضمن إطار استراتيجية ADX One، لتعزيز نشاط السوق وزيادة السيولة. يشار إلى أن مؤشر سوق أبوظبي ارتفع مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين.

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