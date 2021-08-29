«ذا ستاندرد»: دبي قريبة من تجاوز الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «ذا ستاندرد» التي تصدر في هونغ كونغ أن دبي بدأت تُظهر بوادر متلاحقة للخروج من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» العام الماضي. أوضحت الصحيفة في تقرير بعنوان «دبي تُظهر علامات التعافي»، أن دبي باتت قريبة من التعافي من تداعيات الجائحة، وهو ما يتبين من واقع نتائج مؤشرات عدة ترصد أداء قطاعاتها الاقتصادية المتنوعة.

وأوضح أن في مقدمة هذه المؤشرات أسعار العقارات، باعتبار قطاع العقارات هو المحرك الأساسي لاقتصاد دبي.

وأفاد التقرير بحدوث ارتفاعات لافتة في أسعار العقارات، خصوصاً الفاخرة منها، في دبي منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد انخفاضها على مدار العام الماضي بفعل زيادة المخزون من الوحدات السكنية أولاً، ثم تداعيات «كوفيد 19» ثانياً. واستشهد التقرير بأحدث بيانات عن أداء سوق العقارات في دبي، والتي صدرت الأسبوع الماضي عن «سي بي آر إي جروب» الأمريكية للاستشارات العقارية والخدمات الاستثمارية، والذي أفاد أن عدد معاملات بيع العقارات في دبي خلال النصف الأول من 2021 إلى أعلى مستوياته منذ 8 أعوام. وأضاف التقرير إنه بالتبعية ارتفع متوسط أسعار البيوت في دبي خلال الفترة نفسها بنسبة 2.8%.

وتطرق التقرير إلى مؤشرات أخرى تتناول قطاعات اقتصادية أخرى في دبي بخلاف العقارات، مثل قطاع السياحة والفنادق، والذي أظهر أيضاً بوادر التعافي التدريجي. وأضاف التقرير إن دبي باتت ملاذاً للعديد من الأثرياء حول العالم الراغبين بالهروب من حالة الإغلاق التي تسود عدد كبير من مُدُن العالم أو بالاستفادة من برنامج التطعيم باللقاحات المُضادة للجائحة، والذي تتبناه دبي لضمان وقاية سكانها من الإصابة بعدوى «كوفيد 19».

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